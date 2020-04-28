摩連奴開聘約　英格蘭24歲門神突掛靴

24歲對於龍門嚟講係起步階段，不過曾代表英格蘭U18至U20國家隊嘅泰史密夫，就喺得到熱刺領隊摩連奴嘅聘約後，突然宣布「提早收山」，而掛靴原因竟然係因為「壓力太大」。

現年24歲嘅泰史密夫一直效力出道球會、英甲嘅修安聯，雖然效力低組別聯賽，但優厚潛質仍令佢得以入選英格蘭國家隊青年軍，上年夏天約滿後一直唔肯再搵新球會，今年2月熱刺就曾經向佢開出聘約，泰史密夫更喺一場熱刺U23賽事入面上陣試腳，本來以為十拿九穩，點估到泰史密夫竟然決定收山。

泰史密夫接受英國《每日電訊報》訪問表示：「比賽唔係我享受嘅事情。我好鍾意足球，亦好喜歡練習，但係落場比賽嘅壓力實在太大，我考慮咗好耐而作出收山決定，足球員係好多人嘅夢想，所以放棄呢份工作令我更加難受。」

泰史密夫透露每場比賽之後，佢都會去社交網睇網友評論，而每次睇到負面留言都會令佢困擾好長時間，令佢唔能夠享受足球，就算睇埋心理醫生都解決唔到，最終唯有選擇放棄。