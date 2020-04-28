康文署5.4開放室外場地　踢波得唔得？

康文署轄下康體設施於3月27日起全面「封場」，政府今宣布室外運動場地可於下周一(5月4日)起重新開放，但不包括體育館、健身中心及桌球室等室內場地，同時使用時仍要遵守「禁聚令」。

新冠肺炎疫情在香港稍為緩和，8日以來第4次錄得零個案。政府表示，公務員下周一起將分階段復工，而室外運動場、圖書館、博物館等場地亦會在下周一起重開供市民使用，換言之，市民可以進行附合禁聚令人數（4人以內）的小規模運動，如跑步、乒乓球、羽毛球、極限運動及滾軸溜冰等，至於足球及籃球等多人數的項目則暫要避免，若想射龍門、射「鎖匙圈」都可以，只要不多於4人。

「足球教練大聯盟召集人」吳子維對於戶地場地重開表示歡近，「由於禁聚令未過，相信場地重開對私教教練比較有幫助，希望足球場可以逐漸回復正常。」禁聚令5月7日結束，政府表示會盡快公布禁令會否延長。

吳子維表示，近日天氣開始炎熱，希望康文署考慮重開洗手間、水喉等配套設施，讓市民可以保持個人衛生。大量教練因為疫情關係無法教班，生計因而大受影響。吳子維表示「足球教練大聯盟」已透過港協暨奧委會副會長霍啟剛向政府反映，希望爭取更多援助，「有關視像教學的計劃書已轉交霍生，而且我們亦與足總開會討論，他們亦已展開跟進。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！