奧蘇學會阿爸坐監心態：再咁落去會癡肥

「火箭」奧蘇里雲與父親有着深厚感情，直接影響他的一生，即使目前已經擁有五個世界冠軍，但這位桌球壇傳奇坦言若非父親入獄，他可能更早走上世界之巔。然而英國的居家隔離政策，令他學習及體會到父親在獄中的心態。

奧蘇里雲的父親於92年被判謀殺罰入獄，93年火箭就以17歲之齡贏得全英賽冠軍，但直至2001年才首奪人生的第一個世界冠軍。最近他接受英媒專訪時稱:「我攞咗全英冠軍之後，仍然好難擺脫，就好似有隻馬騮喺你背脊，我阿爸唔係身邊，我花咗一年時間才能接受到呢個事實，冇咗佢，我完全無晒動力，所以當我贏咗比賽，我將勝利獻畀佢。」

「95至2000年我贏得好少比賽，我從未試過持續去贏，我相信如果爸爸當時喺我身面，可能可以早啲贏到世界冠軍，甚至更多嘅錦標，肯定係100%嘅唔同。」

他亦自爆對新冠肺炎疫情的體會，坦言從父親身上學到面對心態：「我記得爸爸喺監獄同我講過，就係要習慣同接受，爸爸當時被困住，頭10日佢過得好痛苦，但之後你就習慣，因為已被迫接受。」

這位前世界「一哥」講述在家抗疫已令他增磅不少：「我呢7日都係瞓喺梳化，無活動，只係食同埋睇電視，我相信如果持續幾個月，應該會癡肥。」奧蘇更表示留在家裡相當無聊，寧願與「磨王」（出Cue慢）艾頓比賽。相信奧蘇都急不及待出戰7月31日展開的世錦賽，即使是公開或是閉門，都希望可以早日鬆一鬆。

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