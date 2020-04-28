專欄輪住嚟　謝敏榮退咗役先捧盃？

喺上年嘅9月30號，我喺「我撐本地波」ig上咗段講喺夢想FC散班之後，就決定唔再踢職業波嘅「螳螂」謝敏榮，喺一輪努力之後，正式轉行去做「理財策劃顧問」。經過半年有多嘅今日，唔知佢撈成點呢？

一撳入佢Whatsapp，就見到佢長到掂晒地嘅相，講緊係佢張造型照啫，哈！哈！Sent咗幾句畀佢，見佢未覆，咪去佢facebook睇吓，原來佢啱啱攞咗「RCT運動員團隊」嘅Top case獎盃，應該做得唔錯喎。睇緊啲人嘅留言，「螳螂」佢就打番畀我喇。

「（『螳螂』攞獎喎！做成點呀？）唔好玩我啦『大頭哥』，係團隊同老細畀少少鼓勵我啫，但都好開心，起碼證明咗過去呢大半年嘅努力冇白費到。我啱啱考到多個『強積金牌』，希望可以再幫到多啲人、再做多啲生意。（呢緊有咩目標？）如果進度理想，希望可以喺兩三個月之內，升到分組經理啦！」傾咗陣，發覺「螳螂」有好大轉變，講嘢有紋有路咗好多。

雖然離開咗港超聯，但個心依然好關心個圈嘅消息同動態。「疫情之下，我有時都會諗番轉頭，如果上季之後我勉強繼續留低嘅話，依家我會點算呢？雖然當日做退役嘅決定好難，但原來都係值得嘅。」「螳螂」話依家佢每日都好似唔夠時間用咁，除咗見客，仲要不斷自我增值，去認識各式各樣嘅新產品，所以每日都好忙。

咁忙，遲啲正常番仲繼唔繼續教波呢？「梗係繼續，未有疫情之前，我都有喺校教，仲有註冊甲組，我仲好鍾意足球，唔會咁易話唔掂就唔掂嘅。」本身有亞洲足協C牌嘅「螳螂」咁講。

投資涉及風險，想知多啲就攞「螳螂」傾吓啦！

大頭