強敵立林都敢於亮劍的「金球後衞」羅振庭

「奇迹只會降臨在不言放棄的傢伙頭上！絕不可小看奇迹！」這句來自動漫《海賊王》金句，正正是效力佳聯元朗羅振庭的人生態度！雖然年僅24歲，但這位與球隊經歷過高山低谷的「金球後衞」，比喻佳聯元朗猶如漫畫內的「草帽軍團」般團結，才能成就捧起前屆「高級組銀牌」冠軍的傳奇，這奇蹟亦會像向「偉大航道」進發的冒險故事般，延續下去！

文：司徒子文 （圖片由受訪者提供）

不經不覺羅振庭已效力佳聯元朗5個球季，球隊雖面對資源緊拙困境，但劣境中反而打出拼勁，「阿庭」形容像《海賊王》般熱血：「主角路飛嘅『草帽軍團』無論遇上咩困難，都會諗辦法克服，從來唔會放棄。就算失敗咗，佢哋都會更努力去鍛鍊自己！人生其實一樣，一定會有挫敗嘅時候，但我哋只要唔放棄，捱得過先有機會創造反敗為勝嘅奇迹！」

《海賊王》一如其他「王道」動漫，花了不少筆墨描寫同伴間的信任，這也令「阿庭」感同身受：「雖然『草帽軍團』中各成員都有唔同嘅夢想，但只要係船上成員有事，全團人都會盡力去保護！同樣佳聯元朗之所以能夠對抗困境，就係因為夠團結、重視隊友，先會變得強大，就如路飛所講『那你就把我們的性命也一起賭上去吧，因為我們是夥伴啊！』咁樣嘅團隊先可以打出令人意想不到嘅足球！」

談及《海賊王》角色，「阿庭」表示「白鬍子」就像隊長法比奧，因為兩人同樣受所有人尊重，很有江湖地位。當問到最愛角色，「阿庭」直言是家中收藏最多的「二號人物」索隆：「佢有自己嘅主見，亦有自己嘅野心，夢想成為『世界第一大劍豪』，唔理要面對幾強嘅對手，都敢於亮劍。即使明知打唔過，但都堅持戰鬥到最後一刻，就算倒下都保留住作為一個劍士嘅尊嚴。我諗要成為最強，一定要超越比自己更強嘅對手，索隆就係要一步一步咁上，我都好希望自己好似佢咁變強！」

羅振庭於上季作客富力R&F時，射入職業生涯首個入球，更當選年度最佳金球而「一球成名」。這位「金球後衞」直言未來的日子，要像索隆「三刀流」般，苦練「用腳外側Chok波、出波、飛鏟」3大招絕招，成為追逐夢想最大武器！

【羅振庭檔案】

現效力球會：佳聯元朗

年齡：24歲 位置：右後衛

個人榮譽：

‧高級組銀牌賽冠軍（2017-18年度）

‧2018-19年度中銀人壽香港超級聯賽－「最佳金球」

‧香港隊－港澳埠際賽冠軍（2017、2018）

●外流生活苦悶集集追看

羅振庭曾因「夢想成真」計劃而獲得獎學金，到英國布魯克足球學校受訓4年，外流生活讓他陰差陽錯下接觸到《海賊王》：「你知啦，外國生活唔似香港咁多姿多彩，一到假期就冇嘢做，咁啱有次去到朋友間房，見佢睇緊《海賊王》，咁就一齊睇，覺得幾好睇就開始追。不過嗰陣時已經出咗幾百集，我足足用咗個幾月時間先追得返晒。仲記得嗰時每個星期都會約埋呢位朋友睇最新一集，有次自己忍唔住睇咗先，之後個friend嬲咗，結果要請佢食餐陪罪……真係好令人懷念！」

問到在英國受訓4年的得着，於2015年學成歸來的「阿庭」直言為自己打下重要基礎：「雖然我身高得1米63，但喺英國踢防中時往往要面對高大同健碩嘅對手，所以要學識掌握高空波嘅時間同位置，仲有埋身肉搏嘅技巧，對我之後嘅職業生涯嚟講，真係畢生受用。」