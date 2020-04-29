國際足協醫務長發警告　9月前唔好比賽

在法國宣布9月前禁止大型體育活動之後，國際足協醫務長米歇爾德胡赫(Michel D'Hooghe)周二(28日)向全球發出警告，新冠肺炎係二戰以來最危急情況，9月之前都不應該進行足球賽事，這是生死攸關事情，奉勸各國面對現實。

雖然法甲勢必腰斬，但歐洲其餘各大聯賽，德甲將於5月9日復賽、英超及意甲亦安排球員復操，準備6月重開賽事，不過德胡赫認為，球賽現時重開有危險：「這不是金錢問題，而是生死攸關事情，世界仍未為賽事重開做好準備，現階段我們仍須耐心等候。」

他指出：「足球是接觸性運動，現時大家都應該避免接觸，雖然大家都有檢測，而且不斷重覆檢測，只要其中有1個球員呈陽性，到時就要全隊被隔離，根本無法正常比賽。現時各國疫情都不同，只有具備足夠疫苗，解決方案才會出現。」

醫生評估總是偏向保守，德甲、英超及意甲均各自安排復賽，歐洲足協更準備在8月重開歐聯及歐霸盃，相信各國都明白重開賽事風險所在，國際足協醫務長嘅警告只能作為參考，要踢嘅波點都會踢埋佢。

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