如果話皇家馬德里係近年歐聯成績最好嘅球隊，咁喺地球另一邊嘅南美自由盃，無疑係阿根廷勁旅河床天下；河床對上5屆自由盃4次殺入4強，3度入決賽攞到2冠1亞，能有如此輝煌戰績，全靠一個曾被稱為「馬納當拿接班人」嘅名字——加拿度。呢位身高只有1米65嘅44歲少帥，職業球員生涯未能踢出外界對佢嘅期望，勢估唔到掛靴後，卻以另一個身份喺阿根廷球壇寫下前無古人嘅歷史一頁，可見將來勢必攀上國際球壇名帥之列！

自從阿根廷球王馬納當拿喺1994世盃被驗出服食禁藥告別球壇後，90年代後期曾先後湧現多位「馬納當拿接班人」，當時效力河床、綽號「洋娃娃」嘅加拿度係其中之一。雖然加拿度球員成就難與馬納當拿相比，不過喺佢職業球員生涯入面，每次效力唔同球隊都有盃落袋，天生擁有冠軍命。

加拿度喺2011年為蒙特維多國民隊贏得聯賽冠軍後宣布掛靴，同年出任呢支烏拉圭勁旅主帥，展開個人執教生涯，翌季即以教練身份再奪聯賽冠軍，延續去到邊贏到邊嘅捧盃命。加拿度喺2014年6月接替雷蒙戴亞斯出任河床教練一職，至今已先後贏過11個正式冠軍，包括兩度贏得南美自由盃，並且超越雷蒙戴亞斯，成為河床有史以來贏得最多冠軍嘅教頭，被球迷封為史上最偉大教練。

哥迪奧拿都寫個服字

或者有球迷會奇怪，一個未攞過聯賽冠軍、而且近4季聯賽有2次屈居宿敵小保加之下嘅教練，點解冇被球迷唾罵之餘，仲會被稱為史上最偉大教頭？其實除咗計捧盃次數係歷來最多，加拿度帶領嘅河床喺稱霸各項錦標嘅過程中，曾經先後4次將小保加直接踢出局（2014南球盃、2015、2018、2019自由盃），足以抵銷佢喺聯賽被對手剋死嘅失利。

隨着河床近年喺南美洲盃賽戰績冒升，加拿度嘅領軍才能已經吸引唔少歐洲大球會注意，今年初就曾經傳出巴塞隆拿有意搵佢入主魯謍球場，現任曼城領隊哥迪奧拿曾經講過，唔明白點解加拿度未入選過由國際足協頒發嘅全年最佳教練候選名單：「加拿度所做一切令人難以置信，佢哋每年都有主力流失，但總能交出好成績，而且係長時間地穩定。」

事實上，加拿度執教河床5年多期間，合共有31名球員由自家青年軍提升，而且佢喺轉會方面量入為出，先後以低價引入祖安昆特路、安素佩雷斯及馬迪亞斯蘇亞雷斯等猛將，能夠保持球隊競爭力，又避免債台高築，加拿度完全具備當今球壇教練生存之道。

河床盛產馬納當拿接班人

除咗加拿度之外，踢法、外形近似嘅奧迪加及艾馬都曾被標籤為「馬納當拿接班人」，無巧不成話，以上3人不約而同都係出身自河床。奧迪加職業生涯曾3度效力河床，並且先後轉戰西甲、意甲及土超，佢同加拿度曾攜手協助河床贏得1996年自由盃冠軍，而且奧迪加更早獲得國家隊重用，先後出戰1994、1998及2002三屆世盃決賽周，至2012年以38歲之齡掛靴。

艾馬升呢做阿根廷助教

至於艾馬1996年首次為河床上陣，贏過3次阿甲冠軍，2001年轉投西甲華倫西亞登上事業最高峰，為球隊贏得2次西甲冠軍、1次歐洲足協盃（歐霸前身）及1次歐洲超級盃，之後轉戰葡超亦幫賓菲加捧過聯賽冠軍，跟住仲一度去過亞洲搵食，加盟馬來西亞班霸柔佛DT。艾馬退役後同加拿度一樣向教練方向發展，2017年被委任為阿根廷U17主帥，亦係目前阿根廷國家隊助教之一。

加拿度Marcelo Gallardo

年齡：44 國籍：阿根廷

球員時代曾效力球會：河床、摩納哥、巴黎聖日耳門、華盛頓聯隊、蒙特維多國民隊

曾執教球會：蒙特維多國民隊

現執教球會：河床

重要錦標(球員)：

阿甲(河床6次)、自由盃(河床1次)、法甲(摩納哥1次)、法聯盃(摩納哥1次、巴黎聖日耳門1次)、美聯盃(華盛頓聯隊1次)、烏甲(蒙特維多國民隊1次)

重要錦標(教練)：

烏甲(蒙特維多國民隊1次)、自由盃(河床2次)、南球盃(河床1次)、南超盃(河床3次)、阿根廷盃(河床3次)、阿超盃(河床1次)、日聯南美挑戰盃(河床1次)

個人榮譽：

法甲最佳球員(2000)、

南美最佳教練(2018、2019)