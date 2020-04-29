「讓半臂」都掂！帕迪嘉：殘缺不是世界末日

當你感到自愧不如或有所欠缺的時候，有否想到一些天生殘缺的運動員如何克心魔，成就本以為不可能的人生？波蘭「獨臂乒后」帕迪嘉是絕世罕有的奇才，她由2000年雅典開始已代表波蘭參加殘奧，更令人難以置信的，是她能夠完勝健全乒乓球頂尖球星，證明人殘志不殘，同樣可登上夏季奧運的舞台。如今她已取得東京奧運及殘奧的入場券，勢要第10次參戰奧運，可謂前無古人！「我有今天的成績全因努力不懈，只要我的故事能夠感動別人，我還有何投訴呢？」

天生欠缺右手前臂及手掌

「左撇子」帕迪嘉奔跑於場上，發球、抽波、拉上旋、削回、網前截擊，每個動作都靈活自如，即使「讓半臂」也無礙她於今年一月在葡萄牙舉行的奧運外圍賽中脫穎而出，聯袂隊友為波蘭贏得東京奧運入場券。《ITTF》國際乒聯特別發文，驚嘆帕迪嘉又一改寫史冊，因為她將會第4次昂首踏入夏季奧運的英雄地，也將第6次闖入殘奧會上，橫跨這兩個奧運10遍的足跡，縱觀全世界，就只有她一人。

沒有手掌拋球，就用僅有的一截骨肉「迷你臂」夾起乒乓，同樣可以開出令對手難以招架的發球！餘下的動作，就用左手完成吧。天無絕人之路，只從7歲開始接觸乒乓球後，燃亮了帕迪嘉的人生。「如果我是因意外而失去手臂，生活可能會艱難一點。但我與生俱來就是這樣子，所以我完全不覺得有何問題，我已找到屬於自己的生活方式。」當問到生活上最不方便的地方時，她如此這樣說。

2000年的悉尼殘奧，她以11歲的稚齡成為最年輕的參賽者，四年後，她終於在雅典殘奧嘗得金牌的滋味，並將這項輝煌戰績，延續至2008年北京、2012年倫敦及2016年里約熱內盧，完成女子Class 10四金創舉，里奧更帶領波蘭國家隊，兼奪團體Class 6-10的冠軍，將個人在殘奧的金牌收穫增至5金，踏上生涯巔峰。

「沒有乒乓球給我的腎上腺素，我不能活下去呢！哈哈！還有它帶來的情感及挑戰，我視它為一份使命。」帕迪嘉確實激勵了無數的國民，波蘭頒發復興勳章，表揚她在體育領域中的重大貢獻。「可能有其他人看到我的情況，而頓覺自己的殘缺並不是世界末日。」「可能又有一些人注意到我的比賽，而令他們成就到一些比想像中更大的東西。只要我的故事能夠感動別人，我又有何投訴呢？」

兩個奧運的分別

殘奧選手全都是生命的贏家 全都戰勝了殘缺

「不少人問我，參加夏季奧運和殘奧的分別？其實我在殘奧承受的壓力是特別大的，因為大家對我的期望也高，自從2008年京奧至里奧，我在殘奧都未輸過一場比賽。」

「雖然殘奧的對手沒有比夏季奧運來得專業或擁有高超技術，殘奧的規模較細，規矩也不同。然而，最重是每個殘奧選手都已是『勝利者』，來得殘奧全都是生命的贏家，全都戰勝了殘缺。」她強調殘奧所蘊含的、在精神層面上的豐腴情感，這好比贏得獎牌同樣珍貴。

最難忘一戰 擊敗石川佳純

目前，她專心一意地為明年的兩個奧運而奮鬥。是的，她的熱情一直也就是不斷的奮鬥，「只有努力、努力再努力，不懈付出才能邁向成功。」推動她的是一種信念－進步帶來滿足的渴求，那場比賽最難忘？「我曾在華沙舉行的世巡賽擊敗過日本好手石川佳純，她的世界排名比我高，每一次擊敗高排名選手都令我感到有一點進步，這是我追求的東西。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！