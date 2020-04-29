韓職頭3圈有賽程　水原藍翼連撼全北蔚山

決定5月8日揭開戰幔嘅韓職，已經公布首三周賽程，上屆韓足盃盟主水原藍翼非常唔好彩，開季兩仗先後出戰上季聯賽冠亞軍全北汽車、蔚山現代，隨時出閘脫腳。

據K聯賽公布，包括開幕戰在內，開賽初期所有賽事全部閉門上演，球迷只能睇直播，以防疫情擴散。由於聯賽延期近兩個月，今季賽程被迫將3循環縮短為雙循環，首階段係常規賽，由K1聯賽12支球隊，進行22周主客場對戰，並根據成績確定排名。次階段則由前6名及後6名，分為爭標組同護級組舉行5輪單循環賽，確定最終名次。

但係賽程會視乎疫情狀況，作出相應調整，例如若果出現球員感染個案，對賽雙方均需立即隔離14日檢查，相關比賽延後。假如聯賽受疫情影響，比賽未能完成22周常規賽，則唔會計算冠軍名次，亞冠盃名額分配亦要容後再議。

今季K聯賽最特殊嘅地方，就係尚州尚武降梗班。因為南韓政府推行新政策，明年起不准同一城市內同時存在企業球隊及軍方球隊，以便大力發展「市民球團」，所以尚州尚武出年會分家，尚州市會自辦一支職業隊，屬於軍方系統嘅尚武會就要另覓城市落腳，甚至好似警察廳嘅木槿花咁解散。唔理點樣，FC尚州、尚武分拆後都要轉落K2比賽。假設尚州尚武成為包尾大幡，呢個情況就最簡單，佢哋直接降班，K2榜首升上韓職，K2升班附加賽勝方就同韓職第11名（尾二），進行兩回合對賽，爭奪K1席位。若果尚州尚武名到1至11名，咁就佢哋同包尾球隊攬炒跌落K2，升班附加賽取消，K2只得一隊升班。

第一周 對賽 開賽時間

08/05/2020 全北汽車Vs水原藍翼 晚上8時

09/05/2020 蔚山現代Vs尚州尚武 下午3時

09/05/2020 仁川聯VsFC大邱 下午5時30分

09/05/2020 FC光州VsFC城南 晚上8時

10/05/2020 浦項制鐵Vs釜山偶像 下午3時

10/05/2020 FC江原VsFC首爾 下午5時30分

第二周 對賽 開賽時間

16/05/2020 尚州尚武VsFC江原 下午3時

16/05/2020 FC大邱Vs浦項制鐵 下午5時30分

16/05/2020 釜山偶像Vs全北汽車 晚上8時

17/05/2020 水原藍翼Vs蔚山現代 下午5時30分

17/05/2020 FC首爾VsFC光州 晚上8時

17/05/2020 FC城南Vs仁川聯 晚上8時

第三周 對賽 開賽時間

22/05/2020 浦項制鐵VsFC首爾 晚上8時30分

23/05/2020 FC江原VsFC城南 下午5時30分

23/05/2020 水原藍翼Vs仁川聯 下午5時30分

23/05/2020 尚州尚武VsFC光州 晚上8時

24/05/2020 全北汽車VsFC大邱 下午5時30分

24/05/2020 蔚山現代Vs釜山偶像 晚上8時

#左為主場，開賽為香港時間