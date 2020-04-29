4分鐘血洗拿度　梅萊賽後招積咁樣講....

「打機」同「打波」的確是兩回事，日前因為背傷要押後比賽的「泥地王」拿度，再執起「搖控球拍」與英國的梅萊對戰，但這場矚目大戰輸得慘重，梅萊僅花4分鐘以3比0擊倒拿度，「泥地王」只取得1分。

由於新冠肺炎疫情令網球賽事停擺，本應正進行的馬德里泥地賽就改為電競版爭逐，網壇兩大球星拿度及梅萊更被編為同組，被稱為死亡之組，二人周三（29日）終於碰頭，二人在賽場上多次對壘互有攻守，但想不到網上世界就截然不同，梅萊的確技高一籌，即使拿度奮力挽擊只取得一分，「我相信機會來了(奪冠)....，呢場比賽我無特別準備，如果我準備更多，佢會輸得更慘。」難怪梅萊賽後都要招積一下。

梅萊在今次馬德里賽躋身8強，將與德國名將沙華列夫爭逐，而拿度出局可以養好身體，準備復賽；有消息指西班牙網球協會正準備為世界TOP100的球員，舉辦國內的賽事好讓他們可以保持狀態及有點收入。

據悉，西班牙網協會搞六個本土賽，而目前在世界排名TOP100的西班牙球手有8男4女，當中包括擁有「19貫」的拿度，當然協會亦會照顧排名100之外的球員，計劃為排名100至500的球員舉辦大約12個賽事。

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