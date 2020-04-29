專欄輪住嚟 　球迷諗計改制增刺激性

如無意外，新一季港超聯將會喺今年11月下旬展開，「大頭」當然希望可以繼續同Kannas、「司徒大導」，同埋一班手足，為球迷同球隊提供直播啦！不過，今次唔講呢啲住，講吓賽制先。

近排除咗有好多球迷朋友經Facebook inbox問我，球隊組軍情況同轉會情況之外，亦有唔少就住新一季聯賽同盃賽嘅賽制，發表咗佢哋嘅意見，今日就大家分享吓。

足總盃預埋港甲隊

首次好多球迷朋友都覺得，聯賽得10隊只踢兩個循環，似乎少咗啲，所以建議踢多一Rd，仲要係一Rd主場、一Rd作客同一Rd中立場。

有球迷覺得今季嘅「菁英盃」，的確踢起咗唔少後生仔，但就因為賽制每組只出一隊，形成好早出現例行公事，希望新一季照踢番雙循環，但就改番每組出兩隊，好似之前咁。

冇咩人為「高級組銀牌賽」提意見，反而「足總盃」就有好多。唔少建議係想加入港甲球隊，總共16隊去踢單淘汰；有啲就想再試番主客制兩回合。

或者因為港超得10隊波，球迷都希望可以透過轉賽制，增加賽事嘅難度同刺激性，有唔少建議其實都幾正。但就算改，都未必會喺嚟緊呢季改，或者改住一個盃賽先，因為新季比之前遲咗差唔多3個月先開始，要趕喺出年6月前完季，時間會好緊逼。加上未必夠球場去應付改賽制之後多出嚟嘅場次，所以想大改，最快都要再下一季先有得諗。

大頭