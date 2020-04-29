喺香港最好朋友係邊個？基頓你問佢答

又到「我撐同球員傾吓偈」出場啦！在此「大頭」向支持的球會和球員講多聲「多謝」，而今次應邀親自答球迷朋友問題的球員，就要跟他說：「Obrigado！」他就是效力東方龍獅、來港多年的巴西中堅基頓(Afonso Clayton Michel)。

Ｑ：你會揀自己有兩個助攻定一個入球？

基頓：當然係兩個助攻啦！永遠球隊行先，幫到球隊贏波最緊要。

Ｑ：其實你有資格代表香港踢世界盃外圍賽嗎？

基頓：梗係有！我合資格差唔多兩年喇！

Ｑ：東方龍獅今季入咗兩個盃賽嘅決賽，你點樣去準備呢？

基頓：雖然依家冇比賽、冇操練，但係我每日都會自己操，希望保持到體能。另外會好好控制飲食，集中精神去迎接重要賽事嘅來臨。

Ｑ：你心目中最理想嘅香港隊陣容係咩？好希望見到你代表香港，你嘅頭槌好鬼勁！

基頓：多謝你支持！我會以入選港隊為我一大目標。最佳香港隊陣容好難揀，因為有好多球員都好出色，但如果畀我揀，我覺得香港隊應該踢442。

Ｑ：你對香港足球嘅印象係點？你鍾唔鍾意呢個城市？

基頓：香港真係一個驚喜無限、機會處處嘅城市，如果我唔鍾意香港，都唔會喺度差唔多10年啦！至於香港足球係好有潛力嘅，只可惜因為好多原因，令到我哋畀鄰近嘅地區過晒頭，我真係好想見到香港，可以有躋身亞洲列強嘅一日。

Ｑ：平時你有咩興趣？

基頓：我鍾意遠足，接觸大自然。另外，我都鍾意追劇同一啲好睇嘅紀錄片。

Ｑ：你喺大埔同東方都有好出色嘅表現，其實你鍾意邊隊多啲？

基頓：我會答你兩隊我都咁鍾意！點解？大埔係一支好神奇嘅球隊，係佢為我打開咗嚟香港嘅大門；而東方龍獅就係我依家踢緊嘅球隊，係我事業發展嘅大道。

Ｑ：你點睇由對手成為隊友嘅盧卡斯？邊個係你喺香港嘅最好朋友？你今年有咩目標？

基頓：盧卡斯係一個好人嚟，而且亦係港超一大射手，過去喺位置上我哋成日比併，係非常難得嘅經驗，當然依家成為咗隊友，大家都好開心。最好朋友就一定係我老婆啦！我同佢成日同人講：『我同咗我嘅好朋友結婚！』另外，傑志門將保羅都係我老友嚟。今年目標我比較貪心，希望東方龍獅可以攞幾個冠軍，同攞到下年代表香港踢亞冠外圍賽嘅資格。

Ｑ：畀你揀，喺決賽為球隊射入奠勝球，定救咗對方射嘅必入波？

基頓：攞冠軍就得喇！但若果喺呢個選擇下，我會揀救咗對方射嘅必入波，因為呢個先係我主要嘅工作。

Ｑ：退役之後會做教練嗎？

基頓：我無太認真去諗過，但若果有機會，我諗我都會好好把握。

Ｑ：有冇邊個足球員係你啲學習對象？佢對你有咩影響？有邊個香港球員係你最欣賞？

基頓：雖然我係一個後衞，但係我一直視朗拿度係我嘅學習對象，佢係我見過最厲害嘅前鋒，有佢喺度成場比賽會唔同晒。喺香港都有好多出色嘅球員，其中一個就係我嘅隊友門將葉鴻輝，佢無論比賽定練習，態度都係一流嘅！喺我眼中，佢係其中一位傑出嘅本地球員。

Ｑ：可以點樣改善香港足球嘅環境？

基頓：好多配套都要加強，例如球場同其他設施。另外，要做多啲推廣工作，吸引多啲球迷關注港超聯。

Ｑ：你點喺日本展開你嘅足球事業？香港同日本比較，你鍾意邊度嘅足球風氣多啲？

基頓：當年我喺巴西踢緊波，有一位朋友問我有無興趣去日本試吓，喺得到家人支持下，我就去咗日本喇。要比較，一定係日本好啲，但我都覺得香港唔錯嘅。

Ｑ：你最喜愛嘅巴西歌手係邊個？

基頓：好多巴西歌手我都好鍾意，我好享受唔同嘅曲風，好似唱Rap嘅Racionais Mc、派對森巴嘅Grupo Revelação，同鄉村音樂嘅Bruno e Marrone等等。