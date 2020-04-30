Big7覓新帥　英超第2高薪邀普捷天奴

英超來季將會出現Big7，就係現時嘅Big6加入有沙特財團支持嘅紐卡素，英國傳媒早前報道，紐卡素來季打算邀請前熱刺領隊普捷天奴執教，最新消息話佢年薪係1900萬鎊，僅次於哥迪奧拿嘅2000萬鎊排英超第2，比1500萬鎊嘅摩連奴仲要高，今次普捷天奴可謂因禍得福。

消息指，沙特財團收購紐卡素已進入最後階段，作價3億鎊，呢個總資產超過260億鎊嘅超級財團，以後將會每3年向球會注資2億鎊，用1900萬鎊搵個領隊，對佢哋嚟講只係零頭，而且估計佢哋係刻意避免太高調，呢個數只係英超第2高年薪，高唔過哥迪奧拿。

普捷天奴去年11月遭熱刺解僱，依家仲收緊熱刺補償金，佢嘅繼任者摩連奴年薪係1500萬鎊，不過熱刺主席利維為人比較慳儉，近日疫情期間竟然想削減普捷天奴嘅賠償金，摩連奴對住呢個老闆，想大展拳腳唔係咁易。

紐卡素現任領隊布魯士做埋今季就會執包袱，由普捷天奴接棒，到時普帥每3年就有2億鎊組軍，人工待遇又好過摩連奴，呢啲咪有運囉。