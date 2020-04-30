心狠手辣！日本天后打爆乒乓王國

「心狠手辣」、「中國女單唯一攔路虎」，內地傳媒口中的是19歲、身高只得1米5的伊藤美誠，也就是新的日本乒乓女王。伊藤美誠近年表現突飛猛進，4月初的世界排名更首次登上第2位，創出日本歷史新高。除了世界「一姐」陳夢之外，其餘現役中國球手她都贏過，而且得勝率更不斷飆升。作為日本隊的新生代，伊藤美誠能否帶領東道主挑戰中國的乒乓王國？

14歲5個月成為最年輕世界巡迴賽冠軍，15歲躋身世界前10、贏得里約奧運團體賽銅牌，成為最年輕乒乓球選手獎牌得主，同年獲國際乒聯頒發最佳突破獎，18歲在瑞典公開賽連贏3個排名更高的中國選手（丁寧、劉詩雯及朱雨玲）奪冠，年紀輕輕的伊藤美誠寫下多個紀錄。個子不高的她不斷進步，憑多變發球及主攻打法成為中國隊最強「攔路虎」。今年3月的卡塔爾公開賽，伊藤美誠以4比0橫掃里約奧運冠軍丁寧，其中一局更是11比0的尷尬分數，震驚整個球壇。最後她亦憑賽事亞軍升上世界第2，成為日本第一人。

最可怕「教練」胎教逼打乜都齊

閉上眼回到過去，伊藤美誠遇見國乒之前，早已遇過更「可怕」的人—她的媽媽。來自一個乒乓世家，儘管父母離異，她4歲起便由媽媽擔任教練，每天在客廳的球桌勤練基本功，一練就是7個小時。「有時還會練到凌晨兩點，真的好奇怪。那時我覺得她已經不是媽媽了，簡直就是魔鬼。」伊藤笑說。

日本「瓷娃娃」福原愛小時候要踩着木椅子才夠高在球桌練習，一直打失球的她一邊打、一邊哭，媽媽就說：「不要打了！再哭就別打！」她哭着跺腳、大鬧，卻不是要放棄：「不要！繼續練！」小時候的福原愛每天都會訓練1000個來回擊球，伊藤美誠媽媽也把這項加進了美誠的「地獄訓練」之中。

贏晒所有中國球手只剩陳夢

事實是，伊藤美誠還未出娘胎就已經開始接受「訓練」。「懷着美誠時，我每天都會重看一些世界級選手片段，然後用廁紙筒所做的話筒為肚子裡的孩子解說：『他接發球時出現失誤，你覺得為甚麼呢？』」伊藤美乃認為，只是「想贏中國」為目標是不可能超越他們，反而要令一切變成「理所當然」。

除了以成為世界第一的前題去訓練，還有另一樣令人目瞪口呆的方法。晚上睡覺時，小美誠的耳邊總會有把聲音對她說：「只有美誠才可以打贏中國……」原來是媽媽的另一奇招，趁女兒「淺睡」狀態時說，令她潛意識記住這個信息。的確，伊藤對中國選手的勝率不斷提升，現役中國女乒唯一未輸過給伊藤的，更只剩下世界「一姐」陳夢一人。

明年奧運，實力與中國隊最接近的球隊，必數東道主日本。隊內6人全屬Top 20球手，其中一半為「00後」球手，日本「一哥」張本智和及「一姐」伊藤美誠更高踞前4，後者則是唯一身兼單打、雙打及混雙項目的選手。19歲的伊藤一貫自信地說：「既然參賽，就盡力爭取3面金牌。」中國隊曾經有張怡寧連續6年穩坐世界第一寶座、寫下「不敗傳說」，今年初伊藤到神舍許下新年願望，目標成為「無敗之女」，難道她想成為日本版的「大魔王」？

國乒澳門集訓 孫穎莎最受關注

目前中國乒乓球隊正於澳門集訓，東京奥運延期，令國乒教練團有更多時間觀察球員。內地傳媒指，年僅19歲的孫穎莎最近成為關注對象，除獲得乒協主席劉國梁親自指導，更有男子隊大滿貫得主馬龍擔任陪練，加上孫穎莎擁有對伊藤美誠4勝1負的佳績，因而引起隊中老將或遭放棄的揣測。

1姐陳夢日本「剋星」

上屆奧運隊成員劉詩雯雖然與許昕是今屆的混雙金牌熱門，不過29歲的她近半年其實一直飽受傷患困擾，腰、腳、手肘先後受傷，上周更無法參加隊內賽，能否回復十足狀態仍是一個問號。中國女子隊第一單打相信是世界「一姐」、現年26歲的陳夢。陳夢面對日本頭號球手伊藤美誠4戰全勝，將會是日本隊的頭號「剋星」。

伊藤美誠Profile

世界排名：2

身高：1.5米

出生日期：2000年10月21日（19歲）

近年主要成績：

2020 卡塔爾公開賽 混雙 冠軍、女單 亞軍

2020 匈牙利公開賽 女單 冠軍

2019 世錦賽 女雙 銀牌

2019 奧地利公開賽 女單 冠軍

2018 瑞典公開賽女 女單 冠軍

2018 世錦賽 女團 銀牌

2016 里約奧運 女團 銅牌