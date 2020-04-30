點叻都會老貓燒鬚！費格遜8大失敗收購

曼聯傳奇領隊費格遜2013年退休之後，「紅魔」成績插水之餘，仲變咗「水魚」，簽入保羅普巴、阿歷斯山齊士等貴價水貨，令人更懷念費Sir揸弗嘅日子。不過其實費格遜執教曼聯27年，都多次走漏眼入錯貨，猶如「倒錢落海」，依家睇番佢8大失敗收購，大家可能會發覺，曼聯近年買人都唔算太差啫。

迪贊巴勁飄忽靠唔住

費格遜2003年雙重失敗，唔只收購基巴臣「跌錢」，同年另一個收購亦非常差勁，就係用350萬鎊買入南特中場迪贊巴，想用呢位前喀麥隆國腳做堅尼接班人。

當年迪贊巴毫無名氣，佢喺季初社區盾為曼聯上陣鬥阿仙奴時，球迷都唔知佢係乜水。迪贊巴該場立即表現「新堅尼」本色，一腳踩向蘇甘保大腿，幾乎拆對方「祠堂」。可惜呢位非洲兵狀態飄忽，更加冇堅尼嘅統領能力，上陣時間愈嚟愈少。唯一代表作應該係英聯盃對列斯聯，凌空抽射轟入世界波。迪贊巴喺曼聯亦只有2年時間，2005年就被「紅魔」以150萬鎊賤放售畀阿士東維拉。

華朗水土不服蝕鑊甘

華朗可以話係「南美兵唔夾曼聯」定律嘅始祖之一，呢位阿根廷中場喺意甲協助拉素相隔26年再奪意甲冠軍，2001年曼聯以破英超轉會紀錄嘅3,600萬鎊收歸旗下。佢初時表現唔錯，更當選9月英超最佳球員，但之後跟唔上英超比賽節奏愈踢愈沉，加上身價高，自然惹嚟更大批評聲音，踢咗兩季就將佢以2,100萬鎊賣畀車路士，兩年間貶值1,500萬鎊，簡單講句「蝕鑊甘」。

登陸英超後命途坎坷

華朗上「車」後仲坎坷，效力4季有3季被外借，包括最後被借去阿甲學生隊，佢最終亦留喺呢間母會直至掛靴。華朗加盟曼聯及車路士，同樣被英國傳媒評為英超史上最差50大轉會之一。

基巴臣未適應冇貨交

費格遜賣走華朗後仲唔識驚，收購巴西人基巴臣頂替。呢位森巴中場2002年幫巴西捧走世盃，翌年曼聯力壓巴塞等勁旅，以650萬鎊從帕拉尼恩斯簽入呢位「新鄧加」，成為球隊史上首位巴西兵。點知佢嘅表現同國家隊判若兩人，兩季英超僅上陣20次。

最終曼聯將基巴臣以500萬鎊蝕賣畀比錫達斯，佢脫「魔」後承認一直未能適應曼聯踢法，即使曾經努力改變，包括傳多啲波，做多啲攔截防守，但始終唔成功，因為佢自細已習慣森巴足球，加上效力曼聯期間經常受傷患困擾，令佢更加舉步維艱。基巴臣足球生涯從此一沉不起，輾轉踢過巴甲法林明高、帕拉尼恩斯及巴希亞，最後到美國搵食，3年前開始擔任費城聯青年軍教練。

泰比每次登場都出事

費格遜曾擁有舒米高、雲達沙及迪基亞等鋼門，但都有老貓燒鬚嘅時候，曼聯1999年成為3冠王後，舒米高功成身退離隊，另一門將保斯尼治又受傷，費Sir決定用450萬鎊向威尼斯簽入泰比把關，呢位意大利門將首戰對利物浦就「派膠」，畀希比亞攻破大門。

僅1季貨仔即被賣走

泰比只為曼聯上陣4次，但每場都出事，包括對修咸頓一役「屙蛋」、「紅魔」0比5慘敗畀車路士、首次於聯賽不敵米杜士堡，都係佢嘅「傑作」。僅1季貨仔，泰比就被賣返去意甲，先後效力里賈納及阿特蘭大等球會。現年50歲嘅泰比擔任里賈納總監。

碧比奎羅斯激推瀨嘢

如果話C朗係費格遜最成功嘅收購，咁另一葡萄牙球員碧比必定係最失敗！2010年曼聯以740萬鎊向葡超甘馬雷斯簽入20歲嘅碧比，當時已經令球迷嘩然，事關碧比由葡乙艾馬多拉加盟甘馬雷斯僅5星期，就畀「紅魔」收購。據講費Sir前副手奎羅斯「激推」碧比，話皇馬都爭緊呢位「新星」，從未睇過碧比踢波嘅費Sir諗住複製「C朗奇迹」，結果瀨晒嘢。

「新星」碧比成「魔」首季英超僅上陣2次，其餘只係盃賽對貝沙及狼隊入過波。及後3季被外借到比錫達斯、里奧艾維同費利拿，2014年敗走轉投賓菲加，但隨即又被呢支葡超勁旅外借，繼續人球生涯，現年30歲嘅佢現時效力緊西乙華歷簡奴。

夏格維斯玻璃腳文員

曼聯2007豪擲1,700萬鎊，向拜仁慕尼黑收購中場夏格維斯，加上佢係英格蘭國腳，一度被寄予厚望。夏格維斯成「魔」首季表現尚可，各項賽事上陣34場，射入2球，更幫曼聯贏得英超及歐聯冠軍，開咗個好頭。

轉投曼城冇起色

不過第2季先係噩夢嘅開始，夏格維斯因為嚴重受傷，全季英超僅上陣2次，被反曼人士寸佢係「文員」。夏格維斯跟住2季遭遇仲慘，各季只有1次上陣機會，最終黯然離開，轉投同市死敵曼城。但夏格維斯亦僅效力「藍月亮」1季，只曾上陣英超1場就被放棄，隨後更因為冇球會收留，被迫掛靴，當時佢只係31歲。

韋費特沙夏得個借字

費格遜2013年1月作出退休前最後1次收購，以1,500萬鎊引入水晶宮新星韋費特沙夏，但費Sir並冇機會用到呢位翼鋒，因為完成交易後就將沙夏借番畀水晶宮，直至球季結束。

費Sir呢筆「遺產」亦幫唔到接班人莫耶斯，因為沙夏唔符合「莫天才」要求，長時間被投閒置散，首季僅為曼聯喺上半季出場2次，下半季已被外借卡迪夫城。第2季沙夏又被外借返水晶宮，季中更被水晶宮用600萬鎊買斷，簡單計數曼聯白白送咗900萬鎊畀水晶宮。韋費特沙夏近年表現大勇，身價升到8,000萬鎊，明顯曼聯又重演當年唔識寶，放走科蘭一幕。

科蘭脫魔後鹹魚翻生

費格遜2002年1月冬季轉會窗，用690萬鎊向獨立隊收購科蘭，呢位烏拉圭國腳成「魔」後腳頭無靈，當年餘下半季喺英超18次上陣「食白果」。

原本以為科蘭「熱身半季」後會有改善，但第2季仍然冇料到，25場英超只有6球進帳，跟住嗰季更加只入4粒，結果被放去維拉利爾。最諷刺係科蘭首季踢西甲勁轟25球，2008至09年球季更為馬體會攻入32個聯賽入球，奪得歐洲金靴獎。科蘭隨後更上一層樓，協助烏拉圭打入2010年世界盃4強，以5個入球當選最佳球員。佢曾經透露唔適應費格遜嘅戰術要求，暗寸費Sir「買咗唔識用」。