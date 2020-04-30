有唐老鴨打氣?!NBA復賽地點有新Target

NBA復賽可能會有唐老鴨在旁打氣！據美媒消息指聯盟為確保安全起見，將考慮在奧蘭多的迪士尼樂園作為復賽的場地，據悉，樂園已初步答應配合，目前待正商討安排。

早前已有消息指NBA計劃7月復賽，但地點一直都是考慮重點，拉斯維加斯本是聯盟的首選，但奧蘭多迪士尼是最近的另一個方案，由於奧蘭多有幾個場館，加上樂園有酒店及停車場等配套，安排30支球隊都較容易控制，原則上復出都會是閉門進行，轉播是重要一環，而在疫情未完全控制的情況下，以安全計樂園未必短期內可以重開，NBA直播頻道ESPN與迪士尼是共同一間母公司，如果這項體壇大賽在世界樂園裡比賽，可以達到雙贏的效果。

NBA自3月11日起已經停擺，球圈已經急不及待想重啟比賽，據悉各方對搬去迪士尼的提意甚為贊成，並認為比起在賭城更佳。

不過，美國過敏與感染疾病中心主管福奇則認為目前美國還未做好恢復體育賽事的準備，如果貿然復賽，可能令之前的抗疫前功盡費：「作為體育迷，我都想體育賽事正常重開，但作為衞生部官員、醫生及科學家，我認為以國家目前情況，我們還未做好復賽準備。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！