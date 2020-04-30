湯瑪士巴治：IOC承諾為奧運延期「找數」

奧運延期一年誰來「埋單」？對於東京奧運押後至2021年夏天才開幕，所帶來的龐大額外開支，以及日本所承受的沉重經濟負擔，國際奧委會（IOC)與主辦方東京奧組委一直拉鋸。國際奧委會主席湯瑪士.巴治發出公開信表明，IOC將承諾分擔估計達數億美元的延期費用，並呼籲各國團結一致建構「後新冠病毒時代的體壇」。

湯瑪士.巴治發表一篇名為「奧林匹克與新冠病毒」的公開信，首次對東奧延期等多項議題發表意見，包括新冠肺炎危機下如何管理國際體壇、疫症後的世界變化、對社會、經濟及政治等各方面的衝擊等，巴治認為要用新思維去梳理新秩序。而IOC的職責就是聯手206個奧委會會員（NOC）以及各個國際單項總會等，擕手跨過挑戰。

非常時期、非常手段，巴治坦言世界體壇要作出妥協及犧牲。「IOC將繼續為奧運延期所衍生的經營負擔而負責部份，這包括押後一年舉行的成本，按照IOC與日本為東京奧運2020所訂下的協議，履行我們應要負擔的部份。」巴治續稱：「縱使在現時向外界提供確實金額數字是言之尚早，但我們已知道要承擔數以億計美元的款項。」事實上，IOC上周已宣布增撥2530萬美元（約2億港元）額外資助予奧委會會員（NOC），為東奧延期所帶來的額外訓練作出補貼，並支持難民運動員持續備戰奧運。

日前，東京奧組委主席森喜朗強調，有關奧運延期的費用，國際奧委會不能完全卸於日本，這包括場館保養、工作人員薪酬、奧運測試賽及聖火傳遞計畫的改動等。如今IOC「舵手」表態願承擔部份，且看能否釋除日本奧組委的疑慮。