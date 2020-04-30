專欄輪住嚟　港超版《Running Man》有冇得諗？

「大頭」雖然係中坑一名，但早兩年開始學人「韓」毒攻心，除咗會追韓劇，一啲熱門綜藝節目都會捧場，好多時每日工作嘅壓力同受到嘅氣，都係靠深夜2、3點煲劇同睇綜藝節目化解。

其實早一個星期，同兩位搞Facebook嘅「才子」吹水，愈吹愈天花龍鳳。其中傾到若果港超聯可以如期喺8月中重開，踢埋今季剩低未踢嘅波，有咩宣傳嘢可以夾吓，等多啲球迷、甚至唔睇開港超聯嘅朋友，可以關注呢個香港人嘅聯賽。吹水撞橋唔使本，一時間屎坑橋有、驚世大製作有，當然講完唔知講咩嘅都有啦！

啱啱星期一晚睇完最愛《Running Man》第500集，真係好佩服呢個長壽節目嘅製作團隊。「大頭」諗番同「才子」們吹水當晚，都有提出過有無可能10支港超隊，每隊派出一位球員，跟住再加埋Kannas、「黑龍波」、Iris同「牛丸」等等，分兩隊或者3隊去玩競技遊戲呢？

傑志助教金東進做過嘉賓

若果出街之後受歡迎，就試吓搵少少贊助，再每個月搞一次，甚至邀請埋球迷一齊玩。當然冇可能做到《Running Man》咁嘅級數，但朝呢個方向去製作，又有冇可能呢？再摷番啲舊嘅《Running Man》嚟抄……唔係，嚟參考，睇到原來傑志助教金東進都曾經同啲南韓國家隊隊友，一齊以嘉賓身份亮相呢個節目嘅第283集，真係好過癮。

講時講，各位球迷又有冇咩宣傳推廣橋，可以彈嚟參考吓呢？

大頭