港超聯　8月中復賽！僅剩7隊角逐

香港足球總會周四（30日）透過新聞稿正式公布，10支港超聯球隊會否續戰今屆餘下賽事的最終決定。當中，富力R&F、理文、傑志、冠忠南區、東方龍獅、和富大埔和愉園，共7支球隊，已表明將參加8月重啟的今屆港超聯。而佳聯元朗、標準流浪和香港飛馬，3支球會則向足總表達退賽的意向。

月中足總董事局舉行會議，得出暫停今屆所有賽事的結論，並擬訂8月中後重開聯賽並完成3場盃賽決賽，而新球季將大約在11月展開，足總同時要求10支港超聯球隊，在今周四（30日）前，答覆會否續戰8月復賽的意向。結果周四（30日）出爐，足總公布決定續戰或退賽的球隊名單。聯賽榜上暫列頭6位的球隊，富力R&F、理文、傑志、冠忠南區、東方龍獅、和富大埔，及本來排第8的愉園，將繼續出戰8月重開的港超聯，而本賽季將不設降班。然而分別位列第7、第9及第10的香港飛馬、佳聯元朗和標準流浪，則已決定退出今屆賽事，但它們下季的參賽資格將會獲得保留。

換言之，今屆聯賽只剩下7支球隊角逐。根據港超聯章則D.8，假如有球隊中途退賽，所屬球隊之所有聯賽賽果將被取消，而曾與之對賽的球隊，所屬場次積分將扣減，聯賽排名亦會有所變動。積分經重新統計後，冠軍爭奪依然緊湊，富力雖由22分跌落13分，但仍高踞榜首，更比同取13分的南區少打一場。緊隨其後的是同得13分，對賽成績遜於對手的理文。而第4和第5，則分別是傑志和東方，前者以11分，1分之差壓過對手。而大埔和愉園，則分別以2分和0分位列榜尾。

至於餘下「足總盃」、「菁英盃」、「高級組銀牌」3場盃賽決賽，因所屬球隊將繼續參賽而並無受到影響，但足總目前未公布比賽日期和相關安排。

【8月中復賽7隊角逐球隊名單】

港超聯：富力R&F、理文、傑志、冠忠南區、東方龍獅、和富大埔、愉園

盃賽決賽：

菁英盃：傑志 vs 冠忠南區

高級組銀牌：東方龍獅 vs 理文

足總盃：東方龍獅 vs 富力R&F