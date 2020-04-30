標準流浪孖寶唔諗一球成名

年輕時的你，可曾有過天馬行空，說出來卻怕引人竊笑的夢想？「好高騖遠」或許是很多年輕人的寫照，但絕非標準流浪兩位年輕球員文偉峰和彭林林的形容詞。他們的理想質樸現實，又執行得踏實，而踏實的腳步，更成就他們成為兄弟，攜手同行。■圖、文：黃雋謙

彭林林和文偉峰這兩個名字，讀者或者較熟悉前者。上季首輪聯賽，夢想FC對和富大埔一仗的78分鐘，計分牌仍然顯示為1比2。效力夢想FC的「林林」被派上場孤注一擲，一記入楔，一記轉身，起腳，皮球應聲掛網。這顆妙絕的入球，造就彭林林一球成名。回望這些片段，他淡然的說：「射球波唔代表啲咩，就算多唔多人識都係保持呢個心態，踢波追求啲咩都係為自己，唔係踢畀人睇。」

怎會想到這般成熟的說話，是出自一位二十出頭的青年球員口中，更令記者意料不到的是，比「林林」再年輕兩歲的「峰記」文偉峰，想法與他一般成熟：「有冇幻想過自己可以一球成名？又冇，因為我覺得如果有能力，就唔會期望呢啲嘢，踢得好自然有人賞識自己。」

人生方向一致勇於嘗試

文偉峰和彭林林相識於太陽國際青年軍，雖分屬不同梯隊，但「峰記」一直較喜歡跟高一個級別的隊友「埋堆」，當中與「林林」特別好感情。文偉峰認為，與「林林」彼此互相信任，是兩者合拍的原因。但論到更深層次，彭林林坦言他們的人生大方向一致，是排除年齡隔膜的關鍵因素：「大家都係向住同一個方向，面對未來，我哋都以踏實為主，但唔代表好驚去接觸新事物，踏實得嚟勇於嘗試新挑戰。」

他們今年面對的新挑戰，便是適應球場上的新位置。上季多以翼鋒身份披甲的「林林」今季被移入中間，慣常出任防守中場的「峰記」則偶然要擔當中堅，但即使要重新適應，他們都以務實態度面對。「冇話只係想打咩位，只要有出場機會，咩位置都肯試。」兩人齊聲道。

「年輕，唔係犯錯藉口」

今年轉投被視為「青春大軍」的標準流浪，彭林林和文偉峰這兩位年輕人均獲得不少上場機會，正因為年輕，外界普遍對他們場上的偶然犯錯比較寬容。但這兩位思想比實質年齡成熟的「後生仔」認為，年少已不再是他們的藉口。「今年機會多咗，責任都大咗，知道落場時每一下判斷都會影響到球會成績。」文偉峰深知，必須改進自己的弱點才能在球場中幫助球隊。

彭林林亦指出，今年披起流浪戰衣，已不能再抱持「學嘢」心態落場，他特別為去年作客香港飛馬，自己末段射失單刀一事耿耿於懷：「如果唔係射失，球隊可以早早拉開2比0，唔使畀人追和先贏番2比1。」這種執着心態絕對是驅使他們進步的動力。「我哋慢慢年長，經驗多過其他人，無論係踢下游定大會，都一定有壓力，即使仲算係年輕球員，都開始要負擔自己嘅責任。」彭林林說。

皮褸型男＋百變「普巴」潮爆港超

還記得彭林林去年12月，與前輩歐陽耀冲一同到日本千葉縣接受試腳選拔，當時「林林」一身「冷帽襯皮褸」的時髦造型讓人留下深刻印象。他亦為當日的「型仔Look」解畫：「我唔係好高，所以着衫會冇咁Fit身，我覺得皮褸畀到人成熟得嚟，又冇咁兒嬉嘅感覺。」

其實富有時尚觸覺的彭林林，一直與好友文偉峰在服裝品味上互相影響。「我同『峰記』各自行街，見到啲靚衫會影相Send畀對方，雖然大家着衫嘅Style未必相同，但都會喺服裝上畀吓對方意見。」文偉峰亦因為其多變的形象，被前夢想ＦＣ隊長陳偉豪改了一個「花名」：「上年『豪哥』叫我『普巴』，可能因為我成日轉髮型，又高高哋，動作同行為又有少少似，之後叫落就個個都咁叫，但其實我自己就覺得唔似嘅，哈哈！」

文偉峰Profile

年齡：19歲

綽號：普巴、峰記

位置：中堅、防守中場

現效力球會：標準流浪

曾效力球會：太陽國際、夢想駿其、

騰翱聖約瑟、夢想FC

今季上陣：7場

彭林林Profile

年齡：21歲

綽號：林林

位置：左右翼鋒、中場中

現效力球會：標準流浪

曾效力球會：太陽國際、夢想駿其、

騰翱聖約瑟、夢想FC

今季上陣：16場