利物浦市長倒米：英超重開是一場鬧劇

正當英國政府及英超賽會全力籌備重開賽事，利物浦市長祖爾安達臣(Joe Anderson)卻唱反調，認為現時疫情嚴峻唔應該復賽，直接頒冠軍畀利物浦然後腰斬賽季。言論引來利物浦會方及球迷組織反擊，叫佢閉嘴。

安達臣主張取消賽季嘅理據係因為無法控制球迷人潮，佢接受《BBC》訪問時表示：「就算閉門作賽，屆時都會吸引成千上萬球迷到晏菲路場外聚集，到時唔會有人聽我哋呼籲離開散去，所以我認為復賽計劃唔可行。」

佢仲話：「警方唔可能要求球迷分隔，保持安全距離，到時只會係一場鬧劇，所以我認為最好方法係腰斬賽季，利物浦係當之無愧嘅冠軍，直接頒獎盃畀佢哋就得，然後宣布賽季完結。」

有指安達臣係愛華頓球迷，佢嘅講法即時引嚟利物浦會方及球迷組織不滿，紛紛發聲明反擊，利物浦表示對市長言論表示失望，指摘佢對於紅軍球迷違反禁令嘅言論毫無根據。事實上安達臣嘅言論有靠害之嫌，主張腰斬英超，或會令利物浦無法登上冠軍寶座。

利物浦現於英超領先曼城25分，再贏2場就可奪得30年來首個英超冠軍，勢估唔到喺關鍵時刻，利物浦市長竟然係佢哋奪冠阻力。