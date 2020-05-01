梁諾恆完成隔離即向新東家報到

上季一度與多支中甲和中超球隊扯上關係的港隊中堅「細佬」梁諾恆，如無意外，將會亮相新一季的中甲聯賽。傳聞上季起效力富力R&F的「細佬」，目前正在深圳接受14天隔離，待隔離期滿，便會前赴準「新東家」梅州客家報到，只要通過體測，便會正式簽約作實。至於原效力梅州客家的另一位港腳徐宏傑，則會同步轉會富力R&F，再戰港超聯。

消息稱，一直身在香港的「細佬」，周三（29日）中午已離港，經深圳灣北上深圳，經過近7小時的檢疫程序和相關手續後，於晚上8時許入住酒店，展開按規定的14天隔離，之後便會啟程到梅州客家報到。

曾獲多支國內球隊垂青

雖然是次轉會尚未完成，但對於「細佬」的球迷和支持者而言，毫無疑問是一件值得高興的事。事關現年24歲的「細佬」，在2018至19年球季加盟富力R&F前，曾隨重返中超的大連一方「試腳」，包括隨該隊到西班牙馬德里集訓，與成功過檔一度非常接近，就連國內傳媒也就這位「內援」作出大篇幅報道。豈料，在最後一刻「躂Cue」，失意於大連一方的「細佬」，隨即投效大舉增兵的富力R&F。

由於「細佬」季初在富力R&F的表現出色，令「梁諾恆」這個名字，再一次與國內球隊扯上關係，據悉當時包括南通支雲和長春亞泰在內的3支中甲球隊，皆希望可以羅致他，惟一律遭富力R&F推絕。據稱，季後當選「最佳足球明星‧後衞」的「細佬」，不僅獲富力R&F開出一紙肥約，並在合約中加入特別條款，會為他物色適合的中甲或中超球會。

無論如何，希望「細佬」可以平平安安完成14天的隔離，之後再順利轉會，成為繼李志豪和徐宏傑之後，第3位效力這支中甲球隊的香港隊後衞。

外流港將現況一覽

球員 聯賽 球隊 現況

陳俊樂 中超 廣州富力 隨球隊季前集訓中

羅 素 中超 河北華夏幸福 已向會方提出離隊

艾力士 中超 大連人 被通知可自由轉會

法圖斯 中甲 貴州恆豐 隨球隊季前集訓中

徐宏傑 中甲 梅州客家 傳聞將轉會富力R&F

杜國瑜 芬超 赫爾辛基IFK 聯賽開鑼無期先行回港

梁祐維 葡甲 科瓦達迪 聯賽暫停經已返港

梅州客家銳意「本土化」

梅州客家全稱「梅州客家足球俱樂部」，2013年創立，由梅州市政府、市體育局支持，獲客家商會基金投資，當年就參加了中國足球協會乙級聯賽，並於2015年奪標實現沖甲目標。

據知，地方政府有一個「足球小鎮」政策，撥地給予球隊發展，資金主要由基金負責，因此梅州客家目前財政穩定，即使在疫情下不少球隊減薪或拖欠人工，梅州客家總經理曹陽早前曾公開表明，球隊沒有減薪計劃，並且着眼於長期發展需要，不斷引進年輕球員，增強後備力量，努力打造一支本土化球隊。