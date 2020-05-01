阿仙奴全英超最Fit　居家訓練量爆晒燈

英超今日(1號)將再次召開會議，商討復賽具體細節，包括向所有球會發布一份「復賽日程」，樂觀估計最快可以5月18日「全民復操」。如果英超順利重開嘅話，阿仙奴好可能係最英狀態最Fit嗰隊，深受英超球會擁戴嘅科技公司「STAT Sports」，最近公布球員居家訓練數據，前列位置幾乎全由「兵工廠」球員包辦，可見阿仙奴嘅訓練量爆晒燈！

阿仙奴早前成為英超第1支復操球隊，態度相當積極，事實上佢哋就算在家訓練都一樣咁「甘」。「STAT Sports」公布嘅每星期訓練量報告，主要指標「高速跑步」入面，所有運動員中頭20位居然有6個係阿仙奴球員，小將布卡約沙卡更以秒速5.5米，完成4,452米跑步榮膺英超No.1。

「STAT Sports」為唔同運動項目提供高科技訓練監測同分析儀器，疫情期間獲唔少英超球會加盟，據公司公開嘅客戶名單，曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、愛華頓、諾域治等英超球會都係客仔，巴西、德國、澳洲等國家隊，以及祖雲達斯、巴黎聖日耳門等名牌亦係顧客，相當具權威性。

今次「高速跑步」前20位名單中，有欖球員、田徑運動員入圍，而入圍嘅8個英超球員當中有6個屬於阿仙奴，包括布卡約沙卡(第3位)、基蘭泰亞尼(第4位)、比利連(第8位)、丹尼施巴路斯(第13位)、加比爾馬天尼利(第14位)同古安度斯(第16位)，其餘入選球員包括愛華頓嘅巴尼斯同諾域治嘅賓葛菲特。

阿仙奴喺英超停擺前聯賽3連勝，正步入今季最佳狀態，領隊阿迪達對球員體能要求非常嚴格，如果英超重開，當然希望球員可以Keep住呢團火啦。

英超居家訓練榜

英超排名●總排名●球員(球會)●距離

1●2●布卡約沙卡(阿仙奴)●4,452米

2●3●基蘭泰亞尼(阿仙奴)●4,395米

3●7●巴尼斯(愛華頓)●3,940米

4●8●比利連(阿仙奴)●3,622米

5●13●施巴路斯(阿仙奴)●2,993米

6●14●加比爾馬天尼利(阿仙奴)●2,471米

7●16●古安度斯(阿仙奴)●2,384米