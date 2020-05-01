【同球星傾吓偈】Haters正反兩面睇

雖然疫情令到本地籃球壇停擺，但我哋嘅facebook專頁《睇體》就設立新欄目「同球星傾吓偈」，旨在畀一班甲一球星安坐家中，都能夠同球迷互動Chat吓！主持人「司徒大導」喺新開張第一擊，搵嚟最有Noise嘅南華後衞羅意庭，親身解答球迷留言問題，畀機會大家更深入了解呢位集「歡呼與柴台」於一身嘅話題人物！

●司徒大導：喺甲一籃球賽場上，你嘅掌聲多，但柴台聲亦多。需知道掌聲容易接受，但你會以乜嘢心態去面對柴台聲？

羅意庭：呢條問題問得好好，要完全回答嘅話應該足夠做一個專訪。我就針對用一個乜嘢心態去面對柴台聲去講。呢類問題我係其他訪問都答過唔少次，老實講，每個階段都有唔同感受，直到現在回望過去，我會認為係對我籃球場上成就嘅一個肯定。點解咁講呢？因為球員要令到觀眾為你歡呼同時又噓你，係唔容易嘅一件事，甚至我有時認為要令到佢哋噓你比起為你歡呼更加難。

其實我都會諗點解會噓？可能有好多唔同原因，例如我喺球場上真係表現唔好，可能係湊熱鬧人噓佢又噓，最大可能或者係唔想見到我為效力嘅球隊帶來勝利，想我同球隊都將冠軍讓出去，大概都係想影響你表現嘅做法。站在對方立場，佢哋只不過係為喜愛球隊打氣嘅一種方式，呢點我係明白。唯一我唔能夠接受嘅，就係對方以人身攻擊同粗言穢語問候我，包括家人同朋友。

●司徒大導：點睇球場上嘅噓聲？

羅意庭：我都有缺點，我都唔係是一個完美嘅人，希望大家可以接受同包容我嘅不完美。依家我都用比較正面嘅思想去面對類似情況，能夠令觀眾為自己歡呼又噓嘅球員全世界有幾多個？我認識而最有說服力嘅就只有兩位——Kobe Bryant同LeBron James。當然我嘅實力無法跟兩位相比，但外國媒體都稱這群人為Haters。連兩位偉大球員都有Haters嘅時候，我面對嘅又算係乜嘢。

之所以我講有Haters係一種肯定同成就，係因為喺整個NBA聯盟並唔係每位球星都有Haters。我認為Haters有時會令自己發現不足，從而去追求更好嘅自己。我大概係用呢個正面態度去看待呢件事情，喺呢度我要多謝一直支持南華籃球隊同我嘅球迷、朋友！亦都多謝Haters令我變得更好！

●Wing Ka Hon：10多年前嘅訓練器材同配套都不及現今先進，但你都已經可以入樽，係你天生跳得勁，抑或有獨門方法去練彈跳力？可以分享一吓嗎？

羅意庭：我覺得自己有大部分都算係天生，當然後天嘅訓練都幫助好多。我個人比較喜歡衝斜路同深蹲。

●Anton Fung：你結婚一段日子，有冇諗過生小朋友？如果小朋友有運動細胞，你最想佢玩乜嘢運動？

羅意庭：當然有計劃生小朋友，玩任何運動都冇所謂，最緊要佢自己鐘意。

●William Sin：點睇本地籃球培訓喺呢10年入面嘅變化，正面係啲乜，負面又係啲乜嘢呢？

羅意庭：由於近幾年嘅網絡發達，我哋好容易透過呢啲信息學習，加上外國教練同外援嘅引入，我哋喺籃球方面嘅知識比起好幾年前的確進步咗好多。但事實香港籃球整體水平，我都幾肯定係同國際水平脫軌，我哋缺乏貼近國際籃球水平嘅訓練方式，更談唔上有長時間專業訓練。南華同東方喺呢方面會做得比較好，其他甲一頭4後嘅球隊會比較缺乏呢方面資源。

雖然我哋從網絡接收信息，我哋又真正接收到幾多成？當中竅門我哋又係唔係真係學到？如果咁容易就拉近同國際水平，我哋成日睇NBA，豈不是我哋都係NBA水平？要提高整體籃球水平，我個人認為要長時間接受貼近國際水平訓練方式，呢方面，聘請外國教練係其中一個方法。

●Tia Tia Tia：想問喺本地及外國籃球壇，最欣賞邊位球員同教練？

羅意庭：本地球員好多位我都欣賞，特別會係自己球隊入面，因為接觸比較多同比較熟悉，例如現役有Duncan、梁兆華、Nathan（余理洋）、朱亮、黃律堯等等，基本上成個南華入面嘅隊友我都好欣賞，因為大家一齊做隊友咁耐，見佢哋仲多過屋企人，隊友嘅努力每次練習都感受得到。其他球員會有方誠義、蔡再懃、陳兆榮、李琪。本地教練我欣賞現任南華主教練Mensur、朱耀明教練、翁金驊教練。外地教練就係台灣啤酒籃球隊主教練周俊三、廣東宏遠主教練杜鋒。外國教練有2012球季執教我當時効力CBA福建隊嘅主教練Coach Joey。外國球員當然唔少得NBA球星LeBron James、Kobe Bryant、Kevin Durant。

●Gary Poon：你覺得香港本地歷史最佳控衞係邊個？

羅意庭：以我認識又交過手嘅本地控衞，我認為係張錦州、潘志豪、香振強。當然仲有我自己！

●Chim Chan：咁多年你都係着5號波衫，有冇特別意思o架？

羅意庭：因為我同老婆相識當日係5號，所以選擇球衣號碼5。

●Rio Tam：阿庭想問你，喺你咁多年嘅籃球運動員生涯，有冇邊場本地比賽係你最印象深刻呢？邊一場CBA比賽令你最深刻？可唔可以畀啲意見想去闖蕩一啲更高水平聯賽嘅本地球員呢？

羅意庭：早期「紅黃大戰」嘅一系列比賽都好深刻，當時比賽氣氛非常激烈，但又很享受！CBA當時都有好幾場，最深刻係2012賽季全國直播我效力嘅福建潯興主場迎戰衞冕嘅廣東宏遠，最後我哋獲得勝利。本地球員要時刻裝備自己，因為你唔知道機會幾時突然出現。