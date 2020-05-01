森巴王國人才泛濫　慘做大嘥鬼

巴西歷年球星輩出，但國家隊近10年卻出現斷層，單靠尼馬單天保至尊，導致出現2014世盃4強、巴西因尼馬缺陣而恥辱性1比7慘敗畀德國。其實「人才庫」冇縮小，只係多位巴西主帥冇「帶眼選人」，令唔少外流嘅巴西球員心灰意冷，做「歸化兵」代表其他國家隊。呢班叛將可組成現役「明星隊」，實力分分鐘勁過依家嘅巴西國家隊！

1.古靴美馬列拿圖

位置：門將

年齡：34

球會：莫斯科火車頭

歸化國家隊：俄羅斯

身高1米95嘅古靴美馬列拿圖2007年由帕拉尼恩斯加盟莫斯科火車頭後，成為俄羅斯聯賽史上首位巴西門將，但要等咗2年先至首次上陣踢俄超，可能因此被巴西國家隊遺忘。

馬列拿圖獲得俄羅斯國籍後，於2016年成為俄羅斯國家隊史上第1位非來自前蘇聯加盟共和國嘅上陣球員，亦有份入選2016歐國盃大軍。艾堅菲夫退出國家隊後，古靴美馬列拿圖榮升俄羅斯1號門將。

2.馬里奧費南迪斯

位置：後衞

年齡：29

球會：莫斯科中央陸軍

歸化國家隊：俄羅斯

呢位右閘出身於甘美奧，助攻力極強，有「白卡富」之稱，巴西曾於2011年徵召佢參加「美洲超級盃」對阿根廷，但佢以個人理由拒絕，直至2014年先至首次為巴西披甲，踢熱身賽對日本。

馬里奧費南迪斯8前年已經加盟莫斯科中央陸軍，取得俄羅斯國籍後，3年前選擇代表俄國，以東道主身份參加2018年世界盃，佢喺8強加時入波，協助俄軍逼和克羅地亞，可惜最終互射12碼敗陣。

3.比比

位置：後衞

年齡：37

球會：波圖

歸化國家隊：葡萄牙

比比出身於哥連泰斯青年軍，18歲已經去葡萄牙搵食，葡萄牙同巴西有共同語言，佢早已融入當地生活。前巴西主帥鄧加曾於2006年聯絡比比，稱有意召佢入森巴兵團，但被呢位球場「殺人王」拒絕，因為比比已下定決心要代表葡萄牙。

比比2007年8月取得葡萄牙國籍後，立即獲葡國徵召，曾經同C朗喺國家隊及皇馬合作多年，贏盡各大錦標，包括2016年奇迹捧歐國盃冠軍，可見比比當年選擇「叛國」決定正確。

4.艾馬臣柏美尼

位置：後衞

年齡：25

球會：車路士

歸化國家隊：意大利

擁有巴西傳統左閘超強助攻力，一人可以踢晒整條左路，曾經協助巴西U17勇奪2011年南美青年錦標賽冠軍，以及出戰當年嘅世少盃。

不過，艾馬臣柏美尼成年之後，卻得唔到巴西國家隊垂青，由於佢媽媽係意大利人，加上2014年已經去到意甲搵食，3年前成為意大利公民，隨即成為意大利大國腳，文仙尼執教「藍衫軍」之後，對艾馬臣柏美尼委以重任，成為球隊常規人腳。

5.馬路斯

位置：中場

年齡：31

球會：薩克達

歸化國家隊：烏克蘭

烏克蘭勁旅薩克達一直重用巴西球員，包括2014年簽入馬路斯，雖然佢嘅名氣比唔上韋利安、費特洛迪古斯等前薩克達森巴兵，但本身技術都好出眾，可以勝任右翼同進攻中場，更曾於2017/18年球季聯賽上陣29次，射入18球，當選該季最佳球員。

不過，馬路斯始終得唔到巴西徵召，3年前選擇代表烏克蘭，成為繼退咗役嘅艾馬費古拉之後，第2位踢烏克蘭國家隊嘅巴西裔球員。

6.佐真奴費路

位置：中場

年齡：28

球會：車路士

歸化國家隊：意大利

呢位「森巴派路」15歲同家人由巴西搬去意大利生活，並喺維羅納受訓及出道，猶如一般意大利土生土長球員，一早入選意大利U21。佐真奴費路效力拿玻里期間表現出色，加上擁有巴西及意大利雙重國籍，一度引起兩國爭奪。

可惜佐真奴費路傾向為意軍披甲，巴西亦隨即放棄徵召佢。佐真奴費路現時已經係意大利國家隊必然正選，協助球隊於歐國盃外圍賽10戰全勝打入決賽周，成為派路真正接班人。

7.堤亞高艾簡達拿

位置：中場

年齡：29

球會：拜仁慕尼黑

歸化國家隊：西班牙

堤亞高艾簡達拿係巴西奪得94年世盃冠軍功臣馬仙奴嘅囝囝，佢仲有1位細佬拉芬拿艾簡達拿，兩兄弟同樣出身於巴塞青年軍，都做過西班牙小國腳。

堤亞高選擇代表西班牙大國腳，而拉芬拿7年前接受巴西U20徵召，但佢之後只曾為巴西大國腳上陣2次，反觀堤亞高屬於西班牙主力，喺球會成就亦遠勝拉芬拿。巴西千挑萬選，點知喺艾簡達拿兩兄弟之中，都係揀錯人。

8.森美亞

位置：中場

年齡：33

球會：薩格勒布火車頭

歸化國家隊：克羅地亞

森美亞曾經係巴西U17及U18國腳，球員生涯大部份時間喺克羅地亞度過，包括效力過薩格勒布戴拿模7年，亦去過中超搵食，3年前仲踢過武漢卓爾。

森美亞2012年決定接受克羅地亞國家隊徵召，有份出戰喺祖家巴西舉行嘅2014年世界盃，但克羅地亞分組賽就出局，佢之後亦再未獲徵召。值得一提，另一位巴西人伊度亞度達施華都踢過克羅地亞國家隊，佢效力阿仙奴時被踢斷腳，當時場面非常恐怖，2年前已掛靴。

9.艾達馬田斯

位置：前鋒

年齡：33

球會：江蘇蘇寧

歸化國家隊：意大利

艾達馬田斯喺巴西出世同受訓，由於有意大利血統而有雙重國籍。前巴西主帥鄧加曾經揀選佢入2008年奧運男子初步名單，但並未能進入最後名單。

艾達馬田斯20歲加盟安玻里，亦踢過森多利亞、國際米蘭等意國球會，早已成為半個意大利人，前意國領隊干地2015年揀艾達馬田斯入國家隊，並有份踢2016年歐國盃，佢喺分組賽對瑞典，踢到88分鐘射入全場唯一入球，協助球隊贏波出線。

10.迪亞高哥斯達

位置：前鋒

年齡：31

球會：馬德里體育會

歸化國家隊：西班牙

迪亞高哥斯達17歲已離開巴西，加盟葡超球會布拉加，其後轉投馬體會打出名堂，並引來西班牙及巴西國家隊爭人。前巴西領隊史高拉利先於2013年徵召「迪哥」踢2場熱身賽。

不過「迪哥」最終揀做西班牙國腳，令到史高拉利非常不滿，公開指責佢背叛國家。巴西當時鋒線人才凋零，2014年世界盃要靠巴西史上「最廢9號」費特踢正前鋒，尼馬受傷後，球隊立即崩潰。

11.艾克森

位置：前鋒

年齡：30

球會：廣州恒大

歸化國家隊：中國

艾克森2011年首次獲巴西徵召出戰「美洲超級盃」對阿根廷，但佢冇上陣。佢2013年由巴西保地花高加盟中超廣州恒大後，即使喺中超取得大量入球，並協助恒大兩奪亞冠盃，但都未能入選巴西隊。

2019年艾克森歸化中國籍，成為國足主力，亦係中國隊史上第1位冇華裔血統嘅國腳，大大提升國足攻擊力，佢上陣4場已經射入3球。