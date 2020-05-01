港超聯　有球會望撒回盃賽新規定

8月中「復賽」的2019至20年度球季賽事，因有3隊「唔玩」而變成「7隊聯賽」，有球會表示希望足總可以盡快公布「復賽」的賽程外，亦盡早交代新球員註冊及上陣限制等事宜；並鄭重考慮撤回3場盃賽決賽，僅禁止球員「倒戈」這個規定。

其實早在上月16日，足總董事會會議後，「高級組銀牌賽」決賽隊伍之一的理文，其主帥陳曉明已即時表態，對只禁止球員在決賽「倒戈」的規例反感，指此舉有違賽事章則，應維持任何球員不得在同一盃賽中，替多於一隊球隊上陣之規定。

以「高級組銀牌賽」決賽為例，東方龍帥今年初羅致的辛祖和盧卡斯，之前分別替和富大埔和傑志在該盃賽披甲，依原有規例乃不可為東方龍獅在決賽上陣，但若照4月16日足總董事會之結果，該兩名新兵將可在決賽中為東方龍獅掛帥，理文已就事件向足總入信反映。有其他球會亦支持「曉明Sir」之理點，認為董事會毋須為「球隊不夠上陣球員」而擔心，亦無必要為此「擔心」而開先例，應按既定的賽事規則去完成3場決賽。

另外，有球隊班主指出「7隊聯賽」應以「早開早收」為大前提，認為足總應該只接納具爭標機會之球隊「復賽」：「其實依家個情況好特殊，今季應該快快趣趣完咗佢，再盡快開新一季，何解要因為都唔會有得爭嘅球隊，去拖長個賽程呢？賽事可觀性又點呢？足總主席應該要去平衡各方利益！」經扣除「唔玩」3隊之對賽後，「7隊聯賽」中得0分排第7的愉園，較早前已明確表示基於體育精神，以及讓年青球員爭取上陣機會，才決定繼續應戰。