英超擬6.12重開！分12個中立場踢

英國《太陽報》爆料，20間英超球會高層喺周五(1日)舉行3個半小時視像會議，達成協議，同意爭取6月12日重開英超，將會選定12個球場作為中立場，踢埋餘下聯賽，並以閉門形成舉行。不過，呢個計劃仲要等英國政府批准，先至可以成事。

各支英超球隊都希望5月18日正式復操，然後6月12日復賽，並喺比賽場地安排方面，取得得共識，就係安排喺12個指定中立場舉行，意味各隊需要放棄主場之利。至於選擇邊12個球場，最重要因素係盡量遠離市區，避免播毒。

據悉，韋斯咸嘅倫敦奧林匹克球場、阿仙奴嘅酋長球場、曼城嘅曼城球場好大機會入選，成為指定球場。不過，主場入選唔代表有主場之利，因為各隊都唔可以喺自己主場踢，對賽雙方必須去中立場交鋒，做到公平原則。

由於英國政府將於5月7日決定是否解除封城令，20間英超球會將於5月8日再開會，根據政府屆時公布嘅措施，再作出相應安排。

另外，英國《每日郵報》指如果今季英冠取消，目前排頭2位球隊列斯聯、西布朗仍然可以直升英超，第3至6位需要踢附加賽，爭奪餘下1個升班席位。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.比甲：暫定腰斬，5月4日進行投票表決

2.韓職：落實5月8日開咧

3.德甲、德乙：原計劃5月9日重開，現或押後至5月16日

4.挪超：暫定5月23日開咧

5.西甲、西乙：最快或5月29日復賽

6.意甲：計劃6月2日前復賽

7.英超：計劃6月12日重開

8.英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

9.美職：暫停至6月8日

10.瑞超：6月14日開咧

11.俄超：計劃6月21日或28日重開

12.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

13.亞冠盃：暫定7月重開

14.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

15.巴甲：延遲開咧

16.墨超：暫停至另行通知，未來6季取消降班

17.智甲：暫停至另行通知

18.澳職：暫停至另行通知

19.巴省聯：暫停至另行通知

20.葡超：暫停至另行通知

21.中冠盃：暫停至另行通知

22.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

23.法甲、法乙：9月前不會重開，待開會商討

24.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

25.荷甲、荷乙：暫定腰斬，不設冠軍及升降班，等待上訴結果

26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

27.歐國盃：延至明年6月11日舉行

28.美洲盃：延至明年6月11日舉行