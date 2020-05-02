港超聯　愛回家兩個月！郭嘉諾再別佳聯元朗

隨着足總周四（30日）公布，計劃在今年8月中「復賽」的「2019至20年度中銀人壽香港超級聯賽」餘下賽事，佳聯元朗乃3支退賽的球隊之一，今年2月1日回歸「橙軍」掌帥的郭嘉諾，將會再一次與這支地區球隊分手。

傳聞「愛回家」僅兩個月的「嘉諾Sir」，已於上月30日提前與佳聯元朗分道揚鑣，至於這位深受球員和球迷愛戴的「熱血教練」，據悉目前除靜候其尚差一個考試便完成的「Pro牌」之復課安排外，就是全力搵新工！雖然，其名字一度與有意聘請新帥的港超球隊扯上關係，但都僅屬謠傳，現階段乃百分百「待業中」。

另外同樣向足總表示「唔玩」復賽的標準流浪，周五（1日）在facebook專頁上載了一篇感言，字裏行間，除感謝贊助商和球迷的支持，以及對年輕門將盧兆崎的表現感到安慰外，還伺機表逹了「下季再見」，讓較早前因總監李輝立一如以往，在季尾說出「下季唔知仲搞唔搞」而擔心的球迷，可以鬆一口氣。標準流浪今季除多名年青球員表現突出外，巴辛和史提芬等外援之演出，同樣大獲好評，相信很難下季會在標準流浪「再見」了。

至於最早表示不會派隊出戰「復賽」的香港飛馬，繼較早前完成與華、洋球員的合約和薪金安排後，正着手為下季組軍準備，會方將於周一（4日）就舊將留用，以及新兵目標等內容開會。