英超8大中立場曝光　晏菲路點解Out？

英超周五(1號)會議通過喺中立場踢晒餘下賽事嘅方案後，唔少球迷最關心嘅係會喺咩球場踢。據英國《太陽報》爆料，英超計劃揀8至10個球場集中舉行，不過評選準則並唔係睇夠唔夠大、夠唔夠豪華，而係視乎球場配套同地點，英國警方認為球場「唔可以」位於市中心附近，擔心球迷會喺球場附近聚集而造成風險，所以利物浦嘅晏菲路球場同車路士嘅史丹福橋球場都會被Out。

英國《太陽報》消息指，8個球場好可能會分地區選擇，包括英國南部嘅聖美倫球場(修咸頓主場)、Amex球場(白禮頓主場)；倫敦嘅酋長球場(阿仙奴主場)、倫敦奧林匹克球場(韋斯咸主場)；中部嘅王權球場(李斯特城主場)、維拉公園球場(阿士東維拉主場)；西北部嘅奧脫福球場(曼聯主場)、曼城球場(曼城主場)。

消息指有6間球會對於呢個中立場計劃持質疑態度，但係為咗聯賽能夠順利完成，最後都同意呢個方案。如果呢8個球場真係被選中，意味利物浦最後復賽拎冠軍，都唔能夠喺晏菲路球場慶祝，唔少球迷都覺得好可惜。