巴塞隆拿「賣」魯營引爆熱話

西甲勁旅巴塞隆拿宣布，將2020/21年球季嘅魯營球場冠名權出售一年，以籌集資金對抗新冠肺炎，成為西甲少數接受球場冠名贊助嘅球隊。雖然未知「魯營」最終花落誰家，但事實已經證明，球場冠名確係「球會賺錢、商家賺名」嘅雙贏方案，而球場冠名權亦成為近期熱爆話題之一。其實世界各地球場冠名都有啲得意小故事，今日就同大家一齊長知識啦！

除咗拜仁 連祖記都係！全球共有7個安聯球場

德甲班霸拜仁慕尼黑嘅安聯球場 （Allianz Arena）享負盛名，早喺2005年已經獲得安聯集團冠名，球場原本係由拜仁慕尼黑同1860慕尼黑合資興建及使用，後來1860慕尼黑財政搞唔掂，拜仁孭起晒1860啲貸款，最終安聯球場由拜仁全資擁有兼全權使用。

安聯集團係歐洲最大保險集團之一，主要營業業務係保險及資產管理，1890年喺慕尼黑設立總部，安聯喺2014年2月出資1.1億歐元（約9.3億港元）買入拜仁慕尼黑8.33%股份，成為拜仁第三大股東。

連欖球場都有冠名

安聯之後10幾年，喺世界各地都取得球場冠名贊助，連同拜仁，全球統稱「安聯球場」嘅一共有7個。祖雲達斯喺2009年重建新球場，當時為籌集資金，賣咗冠名權畀一間體育娛樂集團旗下嘅子公司，球場名只係叫做祖雲達斯新球場，最終喺2017年呢間公司同安聯達成協議，將球隊冠名成功賣出，雖然大家都慣咗叫做祖雲達斯新球場，實際祖記球場依家係叫做都靈安聯體育場 （Allianz Stadium）。

喺歐洲，仲有法甲尼斯球場叫安聯里維耶拉球場（Allianz Riviera），係安聯集團於2012年以180萬歐元得到冠名權。2016年就有奧甲嘅維也納迅速獲贊助，安聯體育場（Allianz Stadion）採用獨特嘅管狀設計同創新嘅社群保護理念，可以減少噪音同光線嘅排放。安聯除咗足球場，喺歐洲更涉獵欖球場，喺倫敦近郊有一座叫安聯公園（Allianz Park）嘅綜合體育場，係欖球隊Saracens FC嘅主場，同時亦係一個田徑運動場。

彭美拉斯主場名玩公投

安聯集團喺亞洲同南美洲亦有冠名版圖，澳職FC悉尼喺1988年開始使用嘅球場，喺2012年正式冠名叫悉尼安聯球場 （Allianz Stadium），不過球場喺2019年開始重建，依家FC悉尼用緊悉尼橢圓球場，到重建完畢就會用番。巴甲彭美拉斯嘅主場，於2013年由安聯集團取得冠名，當時更舉行投票畀三個名大家揀，包括安聯公園（Allianz Parque）、安聯中心（Allianz Center）同安聯360（Allianz 360），最終62萬投票中，89%揀咗安聯公園。

●德甲球場點可以冇啤酒名？

眾所周知，德國最出名嘅係啤酒，所以呢個產業點都會成為球場嘅名字。史浩克04主場喺2005年7月已經將冠名權出售畀當地啤酒廠維爾廷斯，球場名叫維爾廷斯球場（Veltins Arena），不過國內外「礦工」球迷都習慣繼續叫番史浩克04球場，唔知呢間德國啤酒銷量排第4嘅品牌，會唔會覺得蝕呢？維爾廷斯其中一個特別之處，係同日本札幌巨蛋一樣，草皮可以喺4個鐘頭之內移走，球場立刻改建為演唱會等用途

●史篤城bet365緊密合作

英格蘭各級聯賽，有唔少嘅球衣主要贊助商係博彩公司，當中最厲害嘅係史篤城。2016年4月，當時仲係喺英超競逐嘅史篤城，宣布同網上博彩公司bet365達成協議，bet365獲得球場嘅冠名權。喺獲得贊助之後，史篤城搵呢筆錢擴建其中一邊看台，增加大約1,800個座位，令球場可容納超過3萬人。

之後史篤城同bet365合作愈嚟愈密切，呢間全球擁有4,500萬顧客嘅博彩公司，其行政總裁其後成為史篤城嘅副主席。發展到今日，bet365創辦人之一Peter Coates，更加係全資擁有史篤城，佢喺英國富豪排行榜排25位。

●馬體會向金錢低頭？

馬德里體育會係少數球場有冠名嘅西甲球隊，內地富豪王健林旗下嘅萬達集團，喺2015年以4,500萬歐元買入17%股份，成為當時嘅第二大股東，撞正喺2017年新球場啟用，馬體會嘅球場就改名為萬達大都會球場（Wanda Metropolitano stadium），當時引起好大爭議。

後面「Metropolitano」，係1966年之前馬體會第一個主場嘅名，但前面加咗萬達，就令到馬德里市民覺得球會向金錢低頭，令球迷非常不滿，但當時歐洲金融危機，西班牙係「歐豬五國」之一，金錢無疑為球會發展帶來動力。不過時移世易，王健林受內地法例影響，於2018年拋售晒馬體會嘅股份。王健林近日更加被指已經破產，萬達隨時被除名。