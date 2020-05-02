專欄輪住嚟　中勻拳腳肘膝　管治水平有排執

審計署4月份其中一份主題係「通過藝術及體育發展基金（體育部分）為體育發展提供資助的管理」嘅報告，除咗重插港協之外，足總都仲咗好多吓拳腳肘膝。之後，足總都好快出咗個聲明，話「會積極跟進審計署的建議，以更好地制定足球未來發展的方向和措施，並提升足總管治水平。」

事隔幾日，有「大頭」打去收料嘅同打嚟爆料嘅球會揸弗人，都就住「五年策略計劃」完咗，新嘅資助未批之前，畀審計署咁樣KO法，講咗好多佢哋嘅睇法。由於部分內容插得仲勁過審計署，所以決定唔講邊個講，一律用「據悉」、「消息透露」、「知情者謂」同「據不願透露姓名人士」嚟處理。

球會A：「『提升足總管治水平』？唔係講咗就當做咗吖嘛！好似呢個CEO咁，年薪過200萬，請問佢喺呢段疫情期間做過咩呢？唔敢話佢冇做嘢，只係想知佢做咗啲乜嘢啫！身為CEO，由2月到依家，都冇話主動同啲球會老細溝通，冇話問吓我哋面對緊咩困難同有咩需要，衰啲講，係做騷都唔願做。身為足總秘書處架構上最大嗰個，應該可以做得好啲囉！」

球會B：「有人問我足總總幹事做唔做到嘢，我唔識答，因為我都唔知佢做咩嘅！又話聯賽8月中開番，但係都仲未有人行出嚟，同我哋講邊啲球員註得冊、邊啲唔註得，呢啲唔係應該總幹事出嚟講咩？」

球會C：「疫情影響好大，大家都知，唔係淨係考慮港超聯，之後點做番起足球先最緊要？我哋投資足球嘅人，無人理過我哋、無人問過我哋。」

球會D：「足總畀審計署咁樣插法，真係好醜，回應又唔湯唔水，足總咁多年攞咗咁多政府同馬會錢，原來有咁多管治問題，希望足總清清楚楚向我哋啲會員交代吓，同埋點樣解決呢啲問題，唔好做駝鳥。」

相關內容冇審計署個報告咁長，但都太多，未能盡錄，請見諒！