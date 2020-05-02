邊個球員最難對付　列文你問佢答

今次《我撐同球員傾吓偈》，「大頭」搵嚟冠忠南區「大佬」、經驗豐富嘅巴基斯坦國腳列文（Zeshan Rehman），親自解答球迷的問題。佢仲建議港超擴大到踢3循環，增加球員實戰磨練，大家又點睇呢？

Ｑ：你係港超之中，唯一一個擁有「Pro牌」嘅現役球員，請問你係點樣分配時間去自我增值呢？

列文：時間管理係非常重要，我好努力去分配操練、比賽、家庭同進修嘅時間。最佳進修時間，就係我啲細路瞓咗覺嗰陣，成間屋靜晒。當然仲要南區肯遷就我，喺兩年前畀我返英國完成「Pro牌」嘅課程，好感恩，好開心。

Ｑ：列文，你會選擇喺邊度開展你嘅教練工作？

列文：過去10年我都喺亞洲踢波，當中一半喺香港，所以喺亞洲地區，特別係香港去開始我嘅教練生涯，都係理所當然。

Ｑ：你喺香港邊度可以食到你家鄉菜式？隊友之中邊個最瘋狂同搞笑？

列文：喺黃竹坑嘅Bread and Bristro，有西餐同唐餐，好啱我口味。反而好少特登去搵巴基斯坦餐嚟食。陳肇鈞為人好風趣，成日都引到我笑。

Ｑ：整體嚟講，富咸、傑志同南區有咩唔同？

列文：3間球會都有唔少共通點，就係都好照顧旗下球員。富咸會方高度重視當地社區嘅關係，而傑志同南區都積極參與社區工作。我由12到22歲都喺富咸度過，呢間球會永遠都喺我心中。過去3年，我同我家人都非常享受喺南區嘅生活，會方畀咗好多意想不到支援我一家，真係好多謝主席陳文俊、副主席黃焯添，同其他職員。

Ｑ：會點利用你嘅經驗貢獻畀香港足球？有無邊一位球員係你嘅好拍檔，同埋有冇遇過好惺惺惺相惜嘅對手？

列文：我希望可以多方面對香港足球作出貢獻， 以身作則，去幫助、啟發同扶持每一位隊友。我見識過泰國同馬來西亞聯賽，其實香港都可以做得更好，好唔過泰國同馬來西亞，都應該係同樣水平。曾經並肩作戰嘅最出色球員係富咸嗰陣嘅高爾，而遇過最難對付又好欣賞嘅對手，就係亨利。

Ｑ：你對於香港同巴基斯坦嘅足球水平，有咩睇法？

列文：坦白講，港超球隊能夠出戰『亞協盃』，甚至『亞冠盃』，而巴基斯坦聯賽並冇外援去提高賽事水準，所以香港聯賽水平高好多。但講到代表隊嘅水平，差距應該冇咁大，因為巴基斯坦好多國腳都外流喺歐洲踢波。

Ｑ：可以用你英國球壇嘅經驗，為香港足球發展畀啲建議嗎？

列文：首先我覺得依家嘅聯賽，比我2012至13年踢傑志嗰陣改進咗好多。嗰陣港甲只係兩隊爭，唔係傑志就係南華。依家起碼有唔同球隊贏過聯賽，而競逐過程中亦互有勝負。正因為咁，我覺得港超聯踢多一個循環會合適啲，依家咁一隊喺聯賽只係踢18場，同好多歐亞聯賽嚟比較真係好少。另外，要長遠發展，就一定要喺青訓方面投資，球員同教練都要栽培。有機會，無論球員同教練都應該要外闖，放眼香港以外嘅聯賽，咁先可以幫助到香港足球去發展。

Ｑ：列文你係回教徒，請問點樣先唔會喺齋戒月影響到球場上嘅表現呢？

列文：當我喺馬來西亞嗰陣，隊中有95%球員都係穆斯林，而馬來西亞嘅聯賽喺齋戒月，係會更改開波時間嚟方便球員。至於喺香港或者英國，我就會選擇日子去守齋，從來未試過影響操練同比賽。

Ｑ：有無學習廣東話或者普通話？

列文：我本身識講烏爾都語、泰文同少少馬拉話，都係時候要學廣東話喇！香港大部分本地球員嘅英文水平都好好，我哋溝通冇咩問題，唔似得喺泰國或者馬來西亞。

Ｑ：請問你覺得香港有邊啲本地球員，有能力外流？

列文：我相信有幾位年青球員都有能力衝出香港，好似南區嘅許宏鋒、陳港斌，同埋我之前嘅隊友劉學銘，以佢哋嘅能力，喺其他亞洲聯賽都可以立足。當然，唔止佢哋3個，仲有好多。

Ｑ：除咗踢波，你平時有啲咩興趣？

列文：我鍾意打桌球、一家大細去郊外遠足，同埋親子時間。

列文感言：

「好榮幸可以有呢個機會同球迷互動，希望大家保重，好快可以喺球場再見。」