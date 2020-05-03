柏金回歸！荷蘭巨星財團收購英超球會

柏金、古積特、朗奴高文回歸英超？據英國《每日鏡報》爆料，一個雲集多位荷蘭名將嘅超級財團，正商討收購一間英超球會，希望以「疫情價」進軍英超市場，如果成事嘅話，勢必成為英超最星光熠熠嘅球會管理層！

據報呢個荷蘭財團嘅幕後主腦，係著名足球經理人洛贊臣，佢嘅跨國市場公司Wasserman Media Group估值高達32億英鎊，早前就同前阿仙奴球星柏金、前利物浦球員古積特、前愛華頓領隊朗奴高文以及現任打比郡領隊高古，加上踢過曼聯嘅瑞典前鋒軒歷拿臣聯手，希望以班主身份重返英國球壇。

上年底曾經傳出，呢個星級財團有意先收購修安聯、韋甘比等低組別球會，不過隨住新冠肺炎疫情爆發，唔少英超球會都出現財政困難，球會價值亦插水式下滑，令佢哋提前實行進軍英超大計。洛贊臣表示：「我哋依家等緊機會，喺呢個疫情下，好多球會嘅叫價都低咗好多。」

英國《每日郵報》進一步指出，如果荷蘭財團嘅收購計劃成功，現年50歲嘅柏金將會係球會嘅主要負責人，呢位阿仙奴名宿喺2006年退休之後，只係做過阿積士助教幾年，2017年至今都未有出任任何球會嘅官方職位。