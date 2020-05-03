風流妖蟲　洛文放蕩魅力

隨着紀錄片《最後一舞》上映，公牛王朝再次成為球迷的話題。除了膜拜米高佐敦，替柏賓的廉價合約抱打不平，球迷最津津樂道的，當數洛文放蕩的感情生活。《最後一舞》第4集提到，洛文請假與性感女星嘉門伊拉查到賭城狂歡，女主角近日大爆兩人曾在公牛場館「做遍每一角落」。當洛文效力馬刺時，與樂壇天后麥當娜短暫「行埋」，對方更出2千萬美元向其「借種」！

一頭五顏六色的頭髮，鼻子掛着鼻環，皮膚遍布紋身，綽號「妖蟲」的洛文既是7屆籃板王、5枚冠軍指環得主，也是聯盟最「頂尖」的Bad boy。所謂「男人不壞，女人不愛」，洛文渾身的問題反成吸引力，正如他在自傳《盡情使壞》（左圖）寫道：「我變成了NBA的麥當娜，運動世界的麥當娜。我並非最帥的球員，但不少人要找我鬼混，不管是女性，還是男性。」

伊拉查：做遍公牛場館每處

洛文是在洛杉磯夜店認識伊拉查的，他邀請對方前往芝加哥觀戰，伴隨一句：「你不會離開的。」兩人迅速打得火熱。當年20歲出頭的伊拉查當過《花花公子》封面女郎，曾主演經典美劇《沙灘拯救隊》，事業正值起飛，洛文顯然不是理想的緋聞對象，但她管不了那麼多。「洛文希望我觀看每一場比賽，跟隨他到每個城市。每次離開芝加哥，我都會在飛機上哭，因為我想他。」

洛文曾要求帶同伊拉查乘搭球隊飛機，雖被公牛拒絕，卻變本加厲地向教練積遜告假。當時佐敦警告積遜：「如果你讓洛文放假，以後就見不到他了。」但積遜認為必須給予洛文自由，所以批准了48小時假期。結果洛文與伊拉查前往拉斯維加斯徹夜狂歡，回到芝加哥後繼續窩在家裏纏綿，伊拉查在《最後一舞》第4集憶述尷尬一幕：「有人敲門，是米高佐敦！我趕緊拿東西蓋着自己，聽到佐敦說：『走了，該訓練了。』」

伊拉查趁近日再成焦點，乾脆把性事搬上檯面：「某日公牛放假，洛文說要給我一個驚喜。他蒙着我的眼，駕駛電單車載我到公牛訓練館。」伊拉查笑說洛文與她的「運動」比訓練時更落力，「我們在每一個角落做愛——物理治療室、健身室，當然還有球場。」兩人於1998年結婚，但僅9日洛文就反悔，聲稱結婚時喝醉了。

麥當娜出1.56億「借種」

跟伊拉查的緋聞相比，洛文與麥當娜的戀情更轟動。1994年全明星賽，麥當娜公開讚賞當時效力馬刺的洛文：「我覺得他酷死了，他很真實，我想見見他。」同年6月，麥當娜代表《Vibe》雜誌訪問洛文，造就兩人初次見面。面對樂壇天后，洛文直截了當告訴對方：「我不喜歡你的工作，不喜歡你的音樂。」但他們彼此一見鍾情，從拍攝第一張照片就摟在一起，當晚自然在麥當娜香閨發生關係。

洛文以為只是霧水情緣，隔日返回聖安東尼奧，卻不斷收到麥當娜電話和傳真，才意識到她很認真。麥當娜一開始就直奔主題：她想懷孕，因此從不讓洛文用安全套，更試過致電身處賭城的洛文，聲稱自己正值排卵期，要求5小時內見面，不惜動用私人飛機接送對方。洛文去年接受電台訪問時憶述這段往事：「她告訴我，如果我令她懷孕，孩子出生後就給我2千萬美元（約1.56億港元）。」可惜兩人未能如願，戀情歷時兩個月已經告吹。

萬眾期待高比片段登場

《最後一舞》第5、6集將在美國時間周日播映，《ESPN》在社交媒體連發多條動態「劇透」，包括米高佐敦1998年全明星賽後與高比拜仁打招呼的照片，以及兩人交鋒片段，寫道：「星期日還未到嗎？」文末附有山羊和曼巴圖案。

年初墜機身亡的高比是《最後一舞》其中一位受訪者。傳媒報道高比離世前一周才完成訪談，令球迷既惋惜又期待相關片段。佐敦一直把「最接近神的男人」高比視作親弟弟，淚灑追悼會的畫面感動千萬人：「大家總拿我們比較，但我們是真正好友。高比與我無比親近，就像我的親弟弟。因為他，我想成為世界上最好的哥哥。當他去世時，我的一部分也跟着他走了。」

回顧1998年全明星賽交鋒

《最後一舞》將回顧兩人在1998年紐約全明星賽交鋒的片段，那是佐敦最後一次代表公牛參加全明星賽，年僅19歲的高比則是首次登場。面對偶像，高比沒有膽怯，全場貢獻18分6籃板，在比賽期間示意馬龍拉開，讓自己單打佐敦的一幕，充分顯示「黑曼巴」的傲氣，一直為人津津樂道。