窮鬼翻生　入主紐卡素賠率熱爆！

早前盛傳快將入主紐卡素嘅沙特王儲動作多多，單係搵教頭搵親都係名牌，近日博彩公司有關前熱刺主帥普捷天奴執教「喜鵲」嘅賠率急跌，講到似層層咁，「肥普」貴為歐洲炙手可熱嘅領隊，志切打破二奶命晉升名帥行列，不過若接手一支暴發戶，到底是福還是禍？

4月中沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼嘅投資基金，同紐卡素孤寒班主艾殊利達成協議，將以3億鎊（約29億港元）收購呢間老牌球隊，雖然近日有傳美國財團加入戰團，但預計沙特王儲入主手續好快完成。無論如何現任主帥布魯士睇怕冇得留低，近日盛傳前熱刺主帥普捷天奴，將以1,900萬鎊（約1.8億港元）年薪入主，博彩公司亦有為佢執教「喜鵲」開盤，由1賠14急降到1賠3，睇落似層層。

命運：教起熱刺照被炒魷

自從上年11月畀熱刺炒魷後，普捷天奴一直等豪門招手，但當阿仙奴撬走阿迪達，一度告急嘅曼聯領隊蘇斯克查、皇馬教頭施丹嘅帥位回穩，拜仁更同看守教頭漢斯弗利克續約，令「肥普」得個「等」字。如今有獲新晉豪門招手，相信「肥普」難以拒絕。

普捷天奴以往執教愛斯賓奴、修咸頓同熱刺，都係限米煮限飯下重建球隊，2009年佢首度領軍愛斯賓奴，作客即擊敗當季榮膺3冠王、哥迪奧拿掌舵嘅巴塞，一鳴驚人。之後將浮浮沉沉嘅熱刺改造成英超爭標分子，仲發掘出哈利卡尼及迪利阿里等球星。不過對「肥普」嚟講，成績點好始終欠缺一個冠軍，先後喺英聯盃、聯賽同歐聯飲恨，正正係佢未打破嘅心魔。

機會：王儲準班主科水衝冠

紐卡素近年經常為護級而戰，不過有大水喉射住，加埋「肥普」功力，大有機會「山雞變鳳凰」。英超歷來出現唔少由金元堆砌出嚟嘅新興豪門，成功例子包括車路士同曼城，而呢位沙特王儲穆罕默德．薩勒曼，其投資基金總資產高達2,600億鎊（約25,300億港元），單係個人資產亦有70億鎊（約681億港元），「實力」不畀一般豪門遜色。

儘管一切言之尚早，但捱慣窮嘅「肥普」若果真係接手紐卡素，到時就可按照自己嘅戰術需要買心水球員，55年來未嘗國內頂級賽事冠軍滋味嘅「喜鵲」，可能重新振翅高飛，絕非天方夜譚。

阿根廷名帥做慣二奶

普捷天奴係名帥比爾沙嘅門徒，比爾沙執教期間所獲榮譽唔多，去歐洲發展只為畢爾包奪得兩項盃賽亞軍。一眾徒弟當中，以施蒙尼最威水，執教馬體會先後贏得7項錦標，不過兩次於歐聯決賽面對死敵皇馬飲恨，至今仍然耿耿於懷，近兩季打法上陷樽頸位，令呢位「馬體會教父」備受壓力。另一位比帥門徒馬天奴，2013年意外獲巴塞邀請，可惜於聯賽及西盃屈居亞軍，轉教阿根廷國家隊又連續兩屆美洲盃做二奶，直至近年先擺脫惡運。

除咗比爾沙門徒赴歐經常做二奶之外，另一位阿根廷名帥古柏亦係「千年老二」。除咗兩奪級數較低嘅西超盃外，佢執教馬略卡、華倫及國米期間，先後攞過5次亞軍，包括2000及2001年連續兩屆歐聯決賽失利，翌季轉教國米一路領放，只要最後一輪擊敗拉素即奪意甲冠軍，點知下半場突然崩潰反輸2比4，仲衰到跌落第3，到2015年執教埃及國家隊，呢支之前入親非國盃決賽必奪冠嘅勁旅，竟喺2017年嘅非國盃決賽輸畀喀麥隆，每到關鍵時刻都咁運滯，真係黑仔。