專欄輪住嚟　師弟成熟了！

雖然喺好多人眼中，傑志後衞李毅凱仲係一個脾氣暴躁、態度囂張嘅死𡃁仔，但其實已經25歲嘅「阿凱」，真係改變咗好多，唔再係嗰個換出場會同球迷嘈交、或者撩對方球員隻揪嘅火爆小子。

嚴格嚟講，都可以話係睇住「阿凱」出道，無錯早期嘅佢的確係有啲難搞，但所謂幾一事，長一智，經咗幾事已長咗幾智嘅佢，老土啲講係已經唔同晒。呢一兩季因為出場機會多咗好多嘅佢，喺場上對自己嘅要求高咗，最緊要係肯接受人哋嘅意見，同意識到自己喺球隊嘅責任。佢曾經講過，喺助教金東進身上學咗好多嘢，但其實隊中好似「細榮」（即副總監梁志榮）同Dong Hun（即助教尹東憲），都成日過料畀呢位後輩，好鬼錫佢。

之前講波都提過，「阿凱」算係我嘅師弟嚟，因為佢之前暑假期間，曾經跟「轟炸機」向柏榮師傅操拳。本來，「停賽」呢段日子最啱操拳Keep住自己，但拳館仲未開得，「阿凱」就每日自己操，健身同跑步日日如是，為之後重開嘅本地波同亞洲賽做準備，態度十分正確。

對「阿凱」印象麻麻嘅球迷朋友，嚟緊試吓留意多啲呢位「師弟」，睇吓會唔會對佢改觀啦！

大頭