4萬月薪定踢港超聯？「粟米」鍾偉豪揀咗.........

在經典動漫《足球小將》入面，門將林源三經歷不少挫折，才成為獨當一面「SGGK（Super·Great·Goalkeeper）」！愉園守門員「粟米」鍾偉豪，即使捱到29歲才正式成為職業足球員，過程中亦多次遭受打擊及辛酸，仍死心不息緊抱著夢想，只望有日能夠像林源三般上飛下撲，在港超球場上當「SGGK」！

圖、文：司徒子文

場地提供：Hanstti Soccer

「粟米」的足球路絕對可以用崎嶇來形容，挫折及打擊更是綿綿不絕：「我自細就以職業足球員做夢想，同期成長嘅葉鴻輝、『09（梁興傑）』一早就出晒名！我成日諗佢哋都得，我無理由唔得，但偏偏就不斷遇到挫折打擊。仲記得17歲嗰年踢緊東方青年軍，教練同我講龍門位置唔輕易換人，點知講咗唔夠一個禮拜，喺對公民預備組比賽，我半場就被換走，覺得自己得唔到信任，之後我直頭頹到唔再打龍門，轉會低組別嘅葛士寶兼轉打後衞，輕鬆踢波唔想再面對呢種痛苦。」

不過，選擇「逃避」守門員位置兩年後，「粟米」終走出陰霾，但卻要面臨再次打擊：「始終都係死心不息，好想試吓踢一線聯賽，而呢方面『09』一直好了解我，甚至一直鼓勵我、幫我搭晒路，結果喺2013年我加盟咗元朗。雖然喺元朗跟『長哥（梁卓長）』練咗一年進步唔少，但就要坐咗一年冷板只得一次後備出場機會。季尾都諗番經已23歲，人工得6000又無上陣機會，又再開始懷疑自己適唔適合再追呢個夢！」

經歷一個失望球季後，「粟米」自認當時已夢醒，終向現實低頭：「嗰時為咗捱足球員只得捱6000蚊人工嘅生活，惟有夜晚揸VAN仔去送菜送麵包，試過一晚踩三條線，老實講就好似做咁多份工，都係為咗補貼自己去踢波……有時諗， 捱得咁辛苦但無得出場，何苦呢？所以經過元朗一季後，都係正正式式搵份工就算，星期日踢吓業餘波賺出場費仲好。其實咁樣都唔錯㗎，收入又穩定，差唔多可以賺到4萬蚊一個月，但心入面始終有條刺，有條嚟自足球嘅刺！」

上季愉園矢志衝上港超聯，亦再再再度燃起「粟米」的夢：「都29歲啦，同埋都賺緊3、4萬一個月，但始終真係放唔低……都係嗰句，見到阿輝、『09』佢哋都得，我無理由唔得，結果又再返嚟呢度！不過，眼見又可以圓夢踢港超嘅時候，可惜喺開季前自己唔生性受傷，連正選位置都無埋。起初真係有啲唔忿氣，但諗番咁多年嘅經歷挫折，都慣晒點面對啦，惟有諗辦法去補救，加緊去練波提升自己爭番個正選！」

雖然「粟米」的足球路經過多次放棄，但他今次斬釘截鐵地誓言，即使之後要面對何等困境，都不會再放棄足球，因為他不會再動搖要當上如林源三、葉鴻輝般「SGGK」的目標！

寫啦！我愛「大頭妹」

在《足球小將》另一經典角色，當然是戴志偉的最強後盾「大頭妹」早苗！鍾偉豪亦直言已找到屬於自己的「大頭妹」Aimee：「雖然只係上年10月先識，但我已經認定Aimee係終生伴侶，人生規劃就係好想同佢結婚生仔！」訪問時記者再度提醒「印咗落報紙冇得改㗎喇」，但「粟米」隨即豪言：「寫啦！一定係佢！一定走唔甩！Aimee我愛你！」

問到未來太太的重要性，外型一向行粗獷路線的「粟米」都有點害羞：「雖然Aimee都係嗰啲『點樣都解釋唔到畀佢知咩叫越位』嘅女仔，但每次佢嚟到球場睇波，我都會特別落力演出，亦成為推動力，真係好想喺佢面前顯示到我有幾本事。有時我喺球場失意，Aimee即使對足球唔熟，甚至唔係好明發生緊咩事，但佢都會不停鼓勵我，令我心靈得到治癒，繼續迎難而上，無後顧咁向夢想進發！」