港超聯　杜度帶你去中環食好嘢！

唔少喺香港搵食嘅巴西足球員，最近已經暫時返番家鄉同屋企人團聚，惟獨和富大埔「森巴」後衞杜度（Dudu）依家仍然留喺香港。佢仲諗緊，假如巴西嘅疫情繼續惡化，就索性留喺度等到8月球季重開，不過首先點都要喺6月前獲得一紙新約，先可以延續佢嘅工作簽證。

Dudu日前向本報記者透露，佢非常滿意自己今季嘅表現，對繼續留喺香港踢波感到樂觀：「雖然今年只係踢咗半季，但我差唔多打晒所有比賽，仲入到5球波，我有信心好消息即將會來臨。」

無論如何點都係要等，點解唔趁疫情稍為緩和出街Chill一Chill呢？日前，Dudu就去到中環搵好嘢食，不過本來想幫襯嘅巴西BBQ餐廳，因為禁聚令而暫停營業，唯有搵間阿根廷餐廳食住先，都係南美差唔多啫！

而佢喺呢間餐廳就點咗阿根廷最出名嘅牛扒，淨係睇相都知有幾好味啦！食完正餐後，Dudu突然醒起附近有間食巴西甜品嘅鋪頭。佢仲介紹咗一樣用巴西莓整嘅美味食物畀本報記者：「Açaí（巴西莓）喺巴西東北部，近亞馬遜森林附近好常見，巴西人鍾意將呢種莓壓成汁，再同沙冰溝埋一齊食。你哋都應該試吓，因為Açaí係好健康嘅食品，對消化系統尤其有益，不過記得唔好落太多糖喎！」記者聽到呢番話當然有買嚟試吓，結果味道又真係唔錯，酸酸甜甜，又有生果同殼物做配料，爽脆口感同Açaí沙冰形成強烈對比但又非常之夾，Dudu真係冇介紹錯喎！