意甲命運周三定生死！復賽有兩個日子揀

韓職周五開火，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

20間意甲球會日前一齊力撐重開今季賽事，球隊亦將復操，但意甲能否重開仍然充滿變數，意大利《共和報》及《米蘭體育報》指意大利總理孔特將於周三(6日)同體育部長斯帕達弗拉商討下一步行動，屆時唔排除宣布取消今季意甲賽事。

據悉，雖然意甲球會好希望復賽，但政府態度傾向保守，擔心一旦重開賽事，導致疫情反彈，會對國家經濟造成更大破壞，加上參考鄰國法國政府早前宣布腰斬今季法甲、法乙，令意大利政府亦有意跟隨，但仍然要等周三(6日)孔特同斯帕達弗拉開會之後，先至有定案。

如果意大利政府容許意甲重開，可能喺6月14日或者21日復賽，若然係6月21日復賽，今屆意大利盃4強就好大機會取消，或者推遲至下季舉行，意盃4強分別係拿玻里對國際米蘭、祖雲達斯對AC米蘭。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.比甲：暫定腰斬，5月4日進行投票表決

2.韓職：落實5月8日開咧

3.德甲、德乙：計劃5月16日重開

4.挪超：暫定5月23日開咧

5.西甲、西乙：最快或5月29日復賽

6.葡超：計劃5月31日重開

7.意甲：計劃6月14日或21日復賽

8.英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

9.美職：暫停至6月8日

10.英超：計劃6月12日重開

11.瑞超：6月14日開咧

12.俄超：計劃6月21日或28日重開

13.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

14.亞冠盃：暫定7月重開

15.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

16.巴甲：延遲開咧

17.墨超：暫停至另行通知，未來6季取消降班

18.智甲：暫停至另行通知

19.澳職：暫停至另行通知

20.巴省聯：暫停至另行通知

21.中冠盃：暫停至另行通知

22.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

23.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

24.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

25.荷甲、荷乙：暫定腰斬，不設冠軍及升降班，等待上訴結果

26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

27.歐國盃：延至明年6月11日舉行

28.美洲盃：延至明年6月11日舉行