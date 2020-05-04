4隊爭簽連格！曼聯一個決定令魔迷嘔血

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遭無數紅魔鬼球迷唾棄嘅曼聯中場連格，忽然成為搶手貨，根據外媒《90min》爆料，李斯特城、紐卡素、愛華頓、韋斯咸都有意今夏收購呢位27歲英格蘭國腳，咁都未算奇特，最令人意外係曼聯竟然打算同連格續約多1年，真係令魔迷嘔血。

連格今季英超仲未有入球或助攻，因而被網民寸係「零格」，曼聯1月收購波基斯費南迪斯之後，連格上陣機會更加少，佢自從1月11日後，只曾於英超上陣23分鐘。

加上費特洛迪古斯表現愈來愈好，配合麥湯米尼，基本上連格已經成為冗員，曼聯球迷都認為球會應該出售佢。

連格將於明年6月約滿，加上表現欠佳，預料轉會費應該比較低廉，所以李斯特城、紐卡素、愛華頓、韋斯咸想趁機執平貨。不過，曼聯卻打算用自動續約1年嘅條款，留住連格至2022年夏天，相信係唔想賤賣佢。

同埋連格屬於曼聯青訓產品，佢同領隊蘇斯克查私下關係唔錯，蘇B或者想畀多次機會連格。不過，即使連格留隊，恐怕發揮機會亦唔會多，所以佢離隊對自己及曼聯，先至係好事。