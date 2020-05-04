互動籃球體適能網上訓練課程

一場疫情令本地體育運動教學工業陷於停擺，但即使停課也不可停學，隨之而來亦為「網上教波」帶來革命性演化！on.cc東網也乘勢而起，今日正式推出「東網eClass - 直播互動課堂」，並與Nike Sports Camps x GMF Sports Academy攜手合作，推出籃球體適能網上課程，令學童安坐家中仍能接受訓練！課程由持有USA Basketball專業認證的教練以英文任教，輔以廣東話解釋，即時評估學員對課堂的學習進程，從而作出即時回饋，令學員鞏固所學。

作為「開學」第一課，將會由USA Basketball Gold Coach license、Nike Sports Camps教練梁宇彬（Stephen Leung）聯同擔任嘉賓的前港隊成員蘇伊俊開班授徒，希望能夠在疫情下為學員提供有系統性的訓練，即使足不出戶，也能保持做運動的良好習慣。

問到網上教學的優點，梁Sir直言是要令運動得以持續：「雖然網上教學可能在互動性上沒有現場教學般好，始終傳統的面對面授課型式在教學上效果更佳，但現時受到疫情影響，短時間內實在難以恢復像以往般的面對面授課，故此網上教學能夠使學員在這環境下，也能接受有系統性訓練，能夠保持學生體能狀態及對運動的積極性，使運動習慣得以持續。」

學童居家特訓強化體能

是次課程主要針對6至12歲學童，但梁Sir亦歡迎「12+」的籃球愛好者參加：「課程的內容及動作主要適合6至12歲學童，但同樣亦適合超過12歲的學員。訓練不會過於複雜，課程簡易明，對6至12歲學員可以進一步接觸不同的動作，增強身體協調能力。對12歲以上的除了訓練協調，更可加強力量及耐力，而強度上教練會因應學員能力調整。」

今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540）及有$500優惠券（見另文），梁Sir直言絕對「值回票價」：「因為課程有定教學方案，所以課程有系統及連貫性，目的為學員保持及加強學員體能狀態，保括力量及耐力，所以值得學童參加。」

東網每周送出20個免費名額

為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。

除此之外，東網eClass更推出優惠套裝，以港幣$540元的價錢即可連上六堂，同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500(適用於新會員申請或課程報名)。梁Sir表示此舉亦是想回饋社會：「今次網上教學是希望鼓勵學員在疫情下能夠保持訓練，當一切回復正常後，即使在學校上課也能更快更易進入狀態。讓教練更了解他的進步情況，給予更到位的意見及調整。同時希望以電子優惠券減輕家長在日後為學員報名時的經濟負擔。」

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）

逢周一及周四

時間：15:00 - 15:30

價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

報名網址：tv.on.cc/eclass

第一堂

日期：2020年5月4日(一) 15:00

教練 : 梁宇彬 Stephen Leung

嘉賓 : 蘇伊俊