全北王者現危機　藍翼兩頭唔到岸

韓職周五開火，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

終於有波玩喇！隨着新冠肺炎疫情有緩和迹象，受影響而延期嘅韓職嚟緊周五正式開咧，亦係首個重開嘅亞洲主流聯賽，全球矚目！12路大軍蠢蠢欲動，《東方波經》一連4日，同大家睇吓韓職列強最新備戰情況，今日先講講揭幕戰亮相嘅上季盟主全北汽車及老牌勁旅水原藍翼，為餓波已久嘅球迷喺開鑼前做定功課！

主帥缷膊全北汽車王者現危機

全北汽車上季靠蔚山現代臨尾跣腳，驚險達成3連霸，贏得頗為難睇。平價主帥莫理斯被評為不但冇料，而且係韓職最缺乏責任感嘅教頭，精於卸膊。不過球隊問題係咪全部出自莫理斯身上？由現代汽車集團減少對足球嘅投資一刻開始，處處睇餸食飯，加上內部大玩權鬥，種下禍根。

引入9新兵 陣容變動大

全北管理層鍾意玩手段，佢哋起初信唔過莫理斯，安插前南韓國腳、喺全北收山嘅崔康熙愛將金相植，進入教練團擔任線眼。金相植多次利用傳媒及經紀人放聲氣「莫理斯會炒魷」，謀求奪權。點知莫理斯夠命硬，蔚山現代竟然將上季冠軍拱手「送」畀全北，亦係莫理斯執教生涯首個錦標，咁樣行運捧盃，全北高層只好繼續撐佢，金相植心灰意冷下以「深造考取P級教練證書」為由劈炮，權鬥告終，但唔代表全北從此風調雨順。

今季呢支韓職班霸擴軍積極，撇開外借回歸，總共引入9名新兵，包括買斷守衞洪正好、吳反錫、具滋龍，浦項制鐵新秀中場李秀斌、 ＦＣ慶南日本外援邦本宜裕、南韓U23亞青盃金牌主力鋒將趙圭成、南非國腳韋迪維積克、巴西中場梅里路漢歷基等，外加上季回流嘅金甫炅及老臣子李東國留效，實力唔會因為列卡度盧比斯、文善敏、辛炯旼及金信煜他投有太大削弱。不過後防線穩定性仍嫌不足，加上一隊33人中，U22球員只佔8人，25歲以上20人，特別係後防有唔少球員年過30，明顯食老本。

作為摩連奴前副手兼忠實追隨者，莫理斯保守嘅「4141」戰術，同前主帥崔康熙嘅全攻壓迫打法截然不同，非常依賴墮後中場嘅組織能力，但辛炯旼離隊，有冇球員頂上實屬疑問。只可以咁講，全北汽車依然具有王者實力，但再唔係以往獨霸天下嘅雄師，機會與危機並存。

金主縮沙水原藍翼兩頭唔到岸

水原藍翼係韓職傳統豪門，尤其目前仲掛住「國家級」企業三星嘅牌頭，不過實際上呢一切由上季開始已經名不副實，原因係三星老闆李健熙唔再希望大量投資體育項目，藍翼背後「波士」，由三星電子變咗三星集團旗下嘅「第一企劃」，一間唔賣人就冇乜營利能力嘅純體育事業公司，所以藍翼目前只係靠食遺產，係睇幾時「食清光」。

人手過剩等做「球壇超市」

大概係要準備做「球壇超市」，藍翼「備貨充足」，每個位置都有功能重疊嘅球員，譬如龍門就多達6人，導致今年擁有多達43人嘅龐大陣容，自然屬韓職之最。儘管人多，藍翼今年都要靠出售主力，先有錢買入加拿大外援中堅當尼爾亨利、29歲波黑長人中鋒蘇利文卡碧等人，幸好37歲老將廉基勳、澳洲孖寶阿當泰加特、安東尼斯、金民友、高丞範等願意留隊，足夠支撐主帥李林生嘅荷蘭式打法。

李林生奉行3-4-3陣式，攻防變化基本複製2002年世界盃希丁克帶領南韓國家隊時嘅戰術，而且多年前佢仲去過車路士觀摩受訓，喺摩連奴身上偷師，戰術部署唔成問題，加上精於籠絡人心，總有唔少球員願意為佢賣命，結果上季成功捧得南韓足總盃冠軍。至於今季前景恐怕都係「比上不足、比下有餘」，聯賽、亞冠盃呢啲重要錦標睇怕就唔使諗，畢竟疫情面前，「第一企劃」可能更信奉「要錢唔要人」政策。