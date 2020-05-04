K咧知多啲：韓國榮成FC江原賣衫王

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FC江原上季排名韓職第6位，實力屬於中游份子，呢支「市民球團」嘅主力名氣唔算響亮，球迷未必熟悉。然而「第12人」往往只會佩服英雄，從FC江原嘅波衫銷售排行榜，就可以發現佢哋隊中戰鬥力最強係邊幾個。

新星金直勛人氣爆燈

據2020年FC江原波衫銷售排行榜顯示，排第1係總出售率16.8%嘅防守中場韓國榮，呢名鐵人級別嘅球員上季踢足38輪，無一缺席，絕對係江原不可或缺嘅攻守核心。第2位係前鋒金直勛，呢位年輕新星上季披甲27次入10球，另加1次助攻，難怪可以當選上季K聯賽最佳年輕球員。

第3位係前鋒金承大及中場趙宰桓並列，前者體能超強，又擅於創造機會；後者則被形容係反勝英雄，事關去年6月23日主場勝浦項制鐵5比4經典一戰，FC江原到下半場仍落後2比4，全靠趙宰桓梅開二度，掀開大逆轉序幕。銷量榜排第5位屬林採民，呢位中堅出晒名位置感一流。上述5大當紅球員，正正就係FC江原嘅骨幹。

江原主帥金秉秀用人非常執着，極重球員比賽態度，而且知材敢用，眼光獨到，難怪今季江原被視為賽季最有可能爆出嘅奇兵，球迷不妨拭目以待。