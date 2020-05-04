兩大傳奇評中國桌球　奧蘇：小丁搵錢太多了

最近因疫情令各項賽事停擺，雖然要在家抗疫反而拉近了很多運動員交流，兩位桌球傳奇奧蘇里雲與亨特利日前再上在社交網直播談天，更罕有地點評中國幾位球手，並直言丁俊暉因為搵錢過多而失去追求榮譽的動力。

目前世界排名前32名選手中，中國佔上了6人，排名第10的丁俊暉仍是當中的領軍人物，雖然今季贏得了英錦賽冠軍，打破幾個賽季的低迷，但兩位巨星都覺得小丁這個冠軍是有點運氣，同時，二人都質疑小丁已欠比賽動力：「丁俊暉在控球上可謂非常出色，但可能賺錢太多，所以缺乏了追求榮譽的動力。」奧蘇續稱：「他4歲開始打波，未知是否已失去了對這運動的熱愛，我和其他人談論過，可能他搵錢太多，降低了對榮譽的慾望。」

不過，奧蘇里雲反而睇好現年23歲的趙心童，認為他是「最引人注目的天才」：「他有令人難以置信天賦，但目前欠缺閱讀比賽的能力。」至於亨特利則對另一位中國小將20歲的顏丙濤評價甚高，「我不知道他的風格，對住他進攻或是防守都會吃力，他亦很有耐性，躋身世界前列絕對不難。」

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