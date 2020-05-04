專欄輪住嚟　港超重開仲會見到你哋嗎？

今季幾乎每隊都有簽New Face外援，當中唔少都表現出色，但隨住大部分都同球會提前完約或者解約，離港返番祖家同家人團聚，嚟緊8月中港超聯重開之後，仲會唔會見到佢哋呢？就算會再見到，又會唔會已經着咗第隊波嘅波衫呢？

若果要數今季嚟港超落班，表現又有番咁上下嘅新面孔，「大頭」一諗就諗到呢幾個，分別係佳聯元朗嘅米基爾、愉園嘅加維蘭、標準流浪嘅巴辛、理文嘅基華尼頓，同埋和富大埔嘅金承龍，唔知球迷朋友同唔同意喇！

【佳聯元朗‧米基爾】

今季由法比奧帶嚟香港嘅米基爾，司職中場，腳法秀麗之餘亦攔截硬朗，同基斯喺中場非常合拍，攻又得、守又得，名符其實好使好用。最緊要係佢射術了得，尤其係十零廿碼嘅中距離射門，勁度角度都有，論個人能力絕對唔差過「前度」基爾頓，但就好夾好多！米基爾今季幫佳聯元朗正選上陣18場，入咗9球，即係平均兩場就入1球，以中場嚟講係非常唔錯嘅數字。

【愉園‧加維蘭】

身為前西班牙青年軍代表，兼2008年「U17歐國盃冠軍」功臣嘅加維蘭，係今季港超New Face中，來頭最大一個。季前唔少人估，咁好料，仲要只係28歲都肯嚟香港，仲唔係水貨？結果，司職前鋒嘅加維蘭，為愉園上陣16場，當中2場後備入替，射入10球，證明自己並唔係水貨。最難得嘅係，呢位喺意甲闖蕩多年嘅外援毫無架子，同愉園一班後生仔相處非常融合，戰術執行性又高，單箭頭能夠取得雙位數入球，絕對唔係容易嘅事。

【標準流浪‧巴辛】

因為夢想FC散班，而被標準流浪接收嘅阿根廷前鋒巴辛，因為喺季前熱身賽踢中場發揮麻麻，一度搞躁咗「立立」，想將佢外借去港甲。點知之後安排佢打前就愈打愈好，9月底作客大球場對香港飛馬，仲靠佢嘅入球贏2比1添，從此全隊上下都當佢係寶。佢表現好到吸引到嚟自東南亞嘅球探，想將佢帶去新加坡，「立立」諗住佢走硬，仲簽定史提芬嚟頂佢，點知後尾走唔成，先焗住借走「肥彭」。幫標準流浪踢咗13場入12球嘅巴辛，加陣仲等緊機位返阿根廷，唔知等唔等到傾埋份新約先走？

【理文‧基華尼頓】

都係由法比奧介紹嚟香港嘅基華尼頓，擁有高速同純熟嘅盤扭技巧，開季理文大爆發，呢位森巴翼鋒功勞非常之大。難得係佢好波得嚟唔算太獨食，冇波喺腳嗰陣都好願意走動，為隊友製造空位，有佢喺度，另外兩位鋒將亞哥斯達同尼迪利，就好似如魚得水咁。基華尼頓總共為理文上陣19次，當中7場係後備，射入咗7球嘅佢，聽講喺返巴西之前，理文已經開咗續約條件畀佢，唔知佢考慮成點呢？

【和富大埔‧金承龍】

前韓職名將金承龍，過咗年之後加盟「綠戰士」，好快就融入咗球隊，雖然成35歲，但係體能依然保持得好好。唔只好腳法，射術亦了得，最緊要佢喺場上面，可以令到「後輩」金玟基聽聽話話。坦白講，「足總盃」4強戰，若果唔係金承龍勇戰受傷，頂唔到尾，決賽邊隊同東方龍獅爭冠軍都未知！踢得5場入咗4球，攞咗1次MOM，堅勁！好早已經撇咗返南韓嘅佢，若果唔再返嚟，就真係非常可惜喇。

大頭