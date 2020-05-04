香港足球應該點走　陳偉豪你問佢答

搵過好多個球員，亦都搵過教練，今次搵個呢一刻兩樣都唔係嘅！《我撐同「豪哥」傾吓偈》搵嚟啱啱離開咗香港飛馬嘅「豪哥」陳偉豪。7月將會出書嘅「豪哥」都算畀足面「我撐本地波」，又要返工、又要喺facebook開直播嘅佢，依然用咗差唔多兩個鐘頭嚟親自答球迷朋友留低嘅問題，認真唔話得！

Ｑ：下一站係哪裏？將來長遠從事咩工作？ 香港足球真正怎樣走？作為香港隊主要成員 ，你最清楚不過！

陳偉豪：仲有冇機會踢都未知，如果飛馬需要我的話，我係會返去幫手。我覺得香港賭波合法化會對香港足球長遠發展，帶嚟正面影響，否則僅靠球會本身，好難長遠發展。近年好多球隊都係搞一、兩年之後就退出，球員很難對球隊有歸屬感。

Ｑ：依家失業嘅你，面對家庭負擔，你會有咩去向、目標或者搞作？

陳偉豪：其實我本身都有其他工作，喺估值公司業務拓展部做，做咗已經有大半年，遲吓會繼續搞「足球小將」推廣計劃，未來都可能會繼續喺任何關於足球嘅方面發展，例如講波。

Ｑ：踢咗咁多年，邊11個球員會係你心目中嘅Top11（外援、本地球員均可）？

陳偉豪：我本書有寫，遲啲買嚟睇！

Ｑ：點睇後輩踢波嘅心態？

陳偉豪：好似我以前睇番同輩嘅感覺，每個年代都有好同唔好，所以唔好標籤呢個年代球員比較懶，呢個年代都有好球員，係無我咁好！

Ｑ：取消體院足球部對香港足球影響有幾大？

陳偉豪：最大弊處係少咗一個完善環境，畀青年球員去接受訓練。

Ｑ：後輩中，你看好哪位可成為本地頂級中堅？希望下季開時，可以見到你喺球場上嘅英姿，祝生活安好，謝謝。

陳偉豪：近年本地中堅都好出色，「細佬」（梁諾恆）、「燁仔」（馮慶燁）、「阿凱」（李毅凱）都好，佢幾位都係唔同類型嘅中堅，但我認為「細佬」可以踢再高水準嘅聯賽。

Ｑ：吹咗落樓嗰隻鞋，最後搵得番嗎？

陳偉豪：跌落街之後2個月，竟然仲搵得番！

Ｑ：有冇覺得港超無咗南華係差好遠呢？

陳偉豪：係真係差好很遠！起碼少咗班南華球迷，同埋其他球會少咗一個最大假想敵，最慘我唔可以喺南華會掛靴。

Ｑ：「豪哥」「豪哥」，點樣喺吹水之間，人哋會覺得你言之有物，講嘅說話有深度同哲理？

陳偉豪：經過時間嘅洗禮同沉澱，含辛茹苦累積番嚟，唔係咁容易學到，好多人以為我講緊笑，其實我講緊道理。

Ｑ：始終欠一個「香港足球先生」獎座，覺唔覺得香港球壇欠你一個交代？

陳偉豪：香港球壇無欠任何人，如果要欠，唔止欠我一個。

Ｑ：豪哥，你係目前香港買少見少嘅現役球星，你覺得現時嘅香港球員同90年代嘅香港球員有甚麼分別？平均水平係進步咗還是退步咗？Why？

陳偉豪：年紀係最大分別，相差超過20年！其次，現今足球整體配合較為重要。90年代球員普遍個人能力比較強，個人技術比現時嘅球員好。

Ｑ：當年拍《我要做Ｍodel》嗰件鴨仔衫有冇Keep起留念？往後日子會唔會再去衝擊演藝界？

陳偉豪：當年拍戲我連攞飯盒嘅資格都冇，呢件事我亦耿耿於懷，演藝界有需要我嘅地方，我都願意去衝擊佢！

Ｑ：幾時幫東網講波？

陳偉豪：「大頭」！【答啦唔該！】

「大頭」：其實季前已經做咗證畀佢， 點知佢轉吓頭又話有班落，先講唔成，遲啲實有機會嘅……應該有機會嘅！

Ｑ：咩陣式最合你發揮？係咪442？

陳偉豪：唔鍾意踢5後衞，因為咁我會好悶，所以鍾意4後衞啲。

Ｑ：仲會唔會有小學「足球小將」計劃，所有教練都好有心啊！

陳偉豪：「足球小將」計劃將會繼續，我希望每年都有啲新元素，例如今年「足球小將」計劃會主力發展五人足球，不過受依家環境影響，所以先暫停咗，相信下個學期將會繼續。

Ｑ：「豪哥」，你覺得邊個可以做你港隊接班人？另外，外援中堅又係咪真係勁啲？

陳偉豪：近年港隊中堅選擇多，有本地又有入籍兵，對唔同球隊有唔同人腳嘅配搭，暫時睇冇話邊個係必然正選，外援中堅身體質素強，對抗性比本地球員好，呢個係佢哋嘅優勢，除咗呢樣，用波方面未必比本地球員叻，所以本地球員亦有能力爭一席位。

Ｑ：你喺小學推行嘅「足球小將」計劃係以五人足球為主，咁會唔會贊成香港往後有職業五人足球聯賽？

陳偉豪：絕對贊成香港發展五人職業足球聯賽，香港球員亦都好適合踢，五人足球比賽節奏比較快，可觀性很高，最重要係可以解決香港草地球場不足夠的問題，加上人數比11人少，對搞波班費壓力相對少好多，相信香港有好多有心人願意投資五人足球。

Ｑ：記得你曾經講過保贊係一名有實力嘅中堅，而「牛丸」同「傻邦」選嘅港超最佳11人，中堅位置都係荷西安祖，「豪哥」你會點評價呢兩位防守球員？

陳偉豪：保贊係近年港超個人能力較強球員，有短速及一對一能力好強。兩個球員比較，保贊會略勝一籌。

Ｑ：會唔會再踢埋呢兩年先掛靴？當年「世界盃外圍賽」只是在作客中國嗰場踢咗幾分鐘，之後就係閣下喺港隊嘅Last Tango，對你嚟講係唔係有啲遺憾？

陳偉豪：會，如果有得踢的話，4年都唔嫌多。不是有點遺憾，而係最大遺憾，因為自己都備戰咗好耐。不過，球隊順利攞分，呢個結果先係最重要，同埋我攞足全份獎金。

Ｑ：「豪歌」有冇諗住轉髮型？你覺得你好波啲定「虎哥」好波啲？

陳偉豪：有諗，不過轉唔到。你唔係攞「虎哥」嚟同我比呀？如果我唔練波，我哋嘅距離應該會收窄啲。

Ｑ：好奇你點睇「Xupper」呢個稱呼。

陳偉豪：形容得我非常之貼切，我相信係我出世之後先有呢個字出現。

Ｑ：會唔會生番個女？

陳偉豪：唔會，依家將個細仔當女養，所以唔使再生。