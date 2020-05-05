前車路士神鋒直播搗亂　不利德甲重開

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德國聯賽會近日為德甲及德乙球會進行病毒檢測，為賽事重開做準備，偏偏呢個時候有球員搗亂，現效力哈化柏林嘅前車路士前鋒沙洛文卡勞，在球隊接受檢測期間做網上直播，片段有藐視防疫內容，事後賽會及傳媒紛紛對卡勞譴責，認為佢咁做會影響德甲重開，卡勞亦認衰道歉。

34歲嘅沙洛文卡勞在周一(4日)在社交網直播，內容係佢駕車返到哈化柏林球會，先同教練團辦公室打招呼，然後走入更衣室同隊友擊拳及握手，違反賽會頒布球員之間避免接觸禁令。其後又展示一張支票，同隊友一起抱怨因疫情而被迫接受減薪，據報道卡勞減薪15%。

直播尾段更具爭議，就係直播隊友接受病毒檢測情況，當時係德國後衞佐敦多魯拿加夏採集樣本，醫生工作期間意識到有人在旁邊拍影，已經叫道：「沙洛，拜托，請刪掉。」可惜呢個係直播，片段已經出晒街。

雖然呢位科特迪瓦國腳事後已將片段刪除，但已被廣泛留傳，在德國球壇引起震動，德國聯賽會嚴厲譴責「絕對不可接受」，德國傳媒認為球員防疫意識薄弱，卡勞嘅行為予人印象係沒有認真對待疫情，對德甲重開有不利影響。

事後卡勞已認衰道歉，哈化柏林則以違返球隊紀律理由向其進行處分，包括停練及停賽。

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