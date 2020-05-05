拆解蔚山現代FC首爾特性

韓職周五開火，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

全球期待嘅韓職於本周五隆重開鑼，《東方波經》今日繼續同大家分析今季韓職形勢。上季功虧一簣、僅以得球較少飲恨嘅蔚山現代，今季「加碼」誓要推翻全北汽車嘅獨霸王朝。至於傳統勁旅FC首爾能否重振昔日雄風，還看「韓國摩蘭奴」崔龍洙功力！

蔚山現代金鑽陣容打天下

李青龍加趙賢祐，今季韓職4大矚目轉會，蔚山現代獨佔兩宗，足以反映這支上季亞軍勁旅捲土重來嘅決心。

蔚山現代今季增兵不論數量、質量皆為韓職之最，9名新兵當然以由歐洲回流嘅李青龍名氣最大，但喺2018世界盃為南韓把守最後一關嘅「白臉門神」趙賢祐、曾效力荷甲阿爾克馬爾嘅鋒將比安莊臣、前美職西雅圖海灣者衞將金基熙、國腳中堅鄭昇炫、來自福岡黃蜂嘅U23亞青盃MVP元斗才等，全部都係星級球員，即使由降班球隊濟州聯加盟嘅中場尹比加林亦唔係泛泛之輩，佢嘅控制節奏能力，環顧韓職同級數嘅球員冇幾多個。唔好唔記得，留效嘅舊將朴柱昊、申嗔浩、李根鎬等人都唔係冇料到，蔚山現代前中後三線超級豪華，經驗、活力和衝勁集於一身，金甫炅、金承奎等主力他投影響唔大。

無可否認，鋒線上嘅比安莊臣跟祖利亞尼加奧磨合效果，係蔚山現代今季其中一個成敗關鍵，畢竟李根鎬年事漸長，小將鄭熏聖、朴正寧尚欠火候，只剩低金仁成較為值得信賴。不過，蔚山現代中場實在太過強大，李青龍又隨時可以推前攻堅，足夠掩蓋前線嘅瑕疵。

金度勳領軍衰多口

蔚山現代雖然人強馬壯，不過能否奪標仲要睇埋「血性主帥」金度勳嘅行兵佈陣。球員時代踢法進取、曾被稱為「韓國舒利亞」」嘅金度勳，轉執教鞭後竟變成保守派，喜用豐富經驗嘅沙場老將，不願冒險，卻又因性格好勝浮躁，頭腦欠冷靜，臨場調動經常受質疑。更加致命係金度勳口沒遮攔，爆粗痛罵球證、對手如家常便飯，否則上季佢都唔會頻頻被罰停賽，令綽號「老虎」嘅蔚山現代多次出現「無人駕駛」情況，間接令到球隊喺關鍵時刻失分。若果歷史繼續不斷重演，加上被視為爭標熱門嘅心理壓力，蔚山現代再一次臨門撻Q都唔出奇。

FC首爾靠80後老將撐住

喺FC首爾掛靴、又係首爾史上最成功嘅本土主帥，稱「韓國摩連奴」崔龍洙係「首爾救星」絕唔過分。2018球季FC首爾幾乎降班，上季卻攞到季軍兼殺入亞冠盃，功勞歸於前年臨危回巢嘅崔龍洙相信冇人會反對。

FC首爾上季絕地翻生，韓媒形容係「尋回自尊心」。這份自尊心全靠對外霸氣、對內平和嘅崔龍洙喚醒。佢嘅功利足球風格，令球隊止血回穩；佢嘅領導才能及江湖地位，平息咗更衣室矛盾，冇咗以往球隊有老將喺社交媒體指責主帥嘅爭執。用咁多篇幅描述主帥崔龍洙，原因係FC首爾早已今非昔比，球員質素平平，ＧＳ集團早就縮減了資金，連「首爾雙龍」奇誠庸、李青龍想回歸韓職，球會都拿不出錢聘用，反過來希望利用合約優先條款賣舊將套現，完全欠缺勁旅風範。

因為財力所限，FC首爾今季除朴玟奎外借期滿，歸隊後又被放走外，實際僅用低價簽入4名新兵。無疑金晉亞、韓贊熙、韓承規及卡路士阿祖安奴質素唔算太差，然而FC首爾嘅主力骨幹，仲係依賴柳相勳、金南春、奧斯馬巴巴、高堯韓、高光民、朴主永等一班「80後」，環顧整個韓職只此一家，不得不令人懷疑佢哋應付多線作戰嘅能力。尤其差3個月就滿35歲嘅朴主永若然受傷，以阿歷山大比錫、朴東真級數及水準，實難頂替其空缺。

防線甩漏致命傷

主力年齡係問題，門將就更加令人擔心，一號龍門柳相勳、二號龍門梁韓彬近年把關次數雖然均等，但絕對稱不上係雙保險，兩人表現都屬神經刀，比起後防線上經驗未足嘅U23亞青盃南韓國隊長黃賢秀、中堅金朱晟，以至不時派膠嘅金南春、金元植和金元根，門將先係首爾最危險一環。秉承荷蘭名帥希丁克全攻全守戰術嘅崔龍洙，不論採用「352」還是「343」陣式，關鍵是如何利用相對優勝嘅中場質素，減輕防線壓力，所以崔龍洙嘅戰術成敗同FC首爾成績絕對掛勾。