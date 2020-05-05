「趕時間Mode」因疫情煞停

一場突如其來的疫情令人措手不及，亦令不少人及事都改變起來！本身在美國讀大學的20歲香港花樣滑冰選手馬曉晴（Maisy），因疫情惡化學校關閉而需撤離返港，連最期待的畢業禮也「報銷」；不過，Maisy卻在返港後隔離14日中，得到一絲空隙時間，為一直以來忙碌的人生沉澱一下，務求向更豐盛人生再出發！ 文：司徒子文

用「好匆忙」來形容Maisy確實相當貼切，18歲前每日都將時間握得緊一緊，兼顧學業之餘也要為每天數小時的冰上及體能訓練擠出時間。升讀麻省大學後，Maisy更為自己定下希望用兩年時間完成大學的時限，仿佛連讀書也很「趕時間」！Maisy滿有計劃地表示：「原本諗住20歲比別人早兩年讀完大學，可以利用多咗出嚟嘅時間做啲自己鍾意嘅嘢，但最後都係決定趁住自己仲年輕，不如把握時間讀埋個碩士課程。經過努力順利考入讀原校嘅碩士運動管理，我覺得好開心，因為呢個科目在全國可以話係數一數二，將用一年時間讀完呢個課程，然後希望將呢啲知識帶返港，貢獻同回饋香港體育界！」

突然由美返港打亂部署

然而，一場疫情卻打亂了Maisy的完美人生規劃：「所有嘢都嚟得好突然！仲記得喺3月13日，我哋全校學生收到email，話要立即停課同埋要盡快搬出學校宿舍以避疫情，咁我惟有即刻book機票走，但真係好趕，甚至嚟唔切同一啲感情好好嘅老師、同學講Bye Bye就要走。我心諗可能以後都未必有機會再碰到面……經過今次，令我體驗到要珍惜眼前所有嘅人同事。」

但講到最大失落，Maisy直言是失去了具意義的畢業禮：「喺中學畢業時因要穿州過省比賽，令到我無法去準備個畢業禮而感到失望。原本我很期待大學嘅畢業典禮，但今次又要取消，真係有啲傷心。雖然畢業禮將會改為網上用ZOOM舉行，但相比起同成班同學及親友一齊喺校內嘅足球場上行畢業典禮，自己喺屋企睇ZOOM會勁唔開心囉，惟有再期待下年嘅碩士畢業啦，希望到時能順順利利！」

認清目標學業放首位

Maisy返香港後也有按規定居家隔離14日，但在這兩星期卻絕不空閒：「雖然要強制留喺屋企，但唔代表我有時間停低落嚟，因為我仲要用ZOOM去完成課堂。由於係按美國時間上堂，因時差正正係香港凌晨後先開始，都真係幾辛苦㗎。」雖然如此，Maisy笑言在隔離期間已「無咁忙」，更有時間去深思一些平日忽視了的事、認清目標：「好似之前一直想學彈夏威夷結他Ukulele，希望可以試吓自彈自唱，結果喺今次隔離時間有機會上網跟住學。不過，最大得著係令我更珍惜同屋企人嘅關係，因為過去日日忙住訓練加上近兩年更為咗埋頭讀書，真係好少有機會陪佢哋，而今次『居家令』就一次過補番晒，我哋亦多咗溝通。」

Maisy續道：「另外，我亦因為疫情好耐無去過冰面練習，雖則好懷念以往一日訓練好幾個鐘頭嘅時光，但沉澱後諗清諗楚自己嘅目標，呢幾年對我嚟講學業會放首位，其他嘢都係等讀完書先算！」

香港人防疫意識高 美國人當係感冒

現時疫情仍在全球肆虐，但香港相對地卻變得比較安全，馬曉晴就大讚港人防疫意識相當高：「香港人喺2003年經歷過沙士一役，所以面對今次疫情都變得格外小心，我見到嘅係每個市民都合力做好防疫工作，出街戴口罩、唔去人多嘅地方、同埋注重個人衛生，咁先可以令到感染個案開始受控制。

相反，喺疫情初期，大部分美國人民嘅防疫意識就無咁強，佢哋會將新冠肺炎當成普通傷風感冒咁去看待。仲記得喺3月爆發疫情期間，喺香港嘅媽咪已經不斷提醒我喺美國要戴口罩防疫，咁我先可以避開感染危機。」

港版石原聰美 三大平台勁吸fans

標緻的五官再加上燦爛笑容、能操一口流利英語、亦有運動健將底子，令馬曉晴的「女神」指數爆燈！甚至有網民指Maisy貌似「日本國民女神」石原聰美，令其人氣一直高企，Facebook、IG、及個人YouTube Channel都擁有大批支持者。

拍咩片由粉絲公投

在網上社交媒體上，Maisy所製作的短片更極受歡迎，內容由日常生活、比賽訓練經歷、到一展歌喉演唱都有，成為不少人追捧對象。不過，Maisy都話由於近兩年要專心學業，所以都減少了拍攝，但偏偏遇上疫情激活了「aMAISYing」Channel：「之前太忙嘞，即使有好多諗頭都無時間去拍、去實現，好多朋友都『投訴』點解咁耐都無片Upload。不過，依家返咗香港就無咁忙，尤其係之前隔離14日期間，終於可以抽到少少時間，同大家喺網上見面。唔知道大家又想睇吓我拍咩題材嘅短片呢？不如去我個Facebook、IG、或者YouTube度話我知啦！」

馬曉晴Profile

年齡：20歲

學校：美國麻省大學

個人榮譽：

2016 Reykjavik International Game亞軍

7次香港錦標賽冠軍

亞洲挑戰賽冠軍

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