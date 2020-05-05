不服被判禁賽8年　孫楊向聯邦法院上訴

中國「水霸王」孫楊對自己被國際體育仲裁法庭(CAS)禁賽8年的裁決，正式向瑞士聯邦法院提出上訴，為自己的游途作最後一搏。

據外媒《游泳世界》報道：「中國泳手孫楊篡改血液樣本被禁賽八年，他已經對這一判決提出上訴。孫楊在上周四（30日）提出上訴，反對國際體育仲裁法庭在2月28日做出了支持世界反興奮劑機構WADA的判決。」報道中表示瑞士聯邦法院未有透露上訴的具體細節，但已經打開案件檔案，可以看到有「孫楊案」的編號。

不過，今次孫楊提出上訴，即是對CAS的裁決不滿，但究竟勝算有幾多？2020年3月4日CAS公布的78頁裁決書，清晰交待了事實與法律等的認定，孫楊只能在極有限的情形下向瑞士聯邦最高法院上訴。當中只有五種情況才有可能上訴成功，包括獨任仲裁員之指定或仲裁庭之組成是否違規；CAS對其自身管轄權有沒有認定有誤；仲裁庭超裁或漏裁；當事人的平等性或他們在一項對抗性程序中陳詞的權利未受到尊重；裁決有違瑞士公共政策。

換言之，瑞士聯邦最高法院只會就上述五點的任何一點研究是否有違情況而進行最終裁決，而孫楊藥檢當天的發生的事情就不再受理。其實去年11月，孫楊的法律團隊至少兩次就程序合法性問題，向瑞士聯邦法院提出上訴，但兩次都被駁回。

這位中國奧運的金牌希望，被重判禁賽8年即意味着未來兩屆奧運(2021東京及2024巴黎)都會無緣參賽，而對一位運動員來說要停止比賽8年，猶如提早結束運動生涯，今次孫楊再提出上訴，可謂為自己的前途「瞓身」一搏。

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